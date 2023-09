Ilustratīvs attēls. Foto. LETA © Evija Trifanova

Augstākā tiesa (AT) atjaunojusi krimināllietas pret kādu sievieti, kura, izvairoties no atbildības, inscenējusi savas bēres un vairākus gadus sekmīgi izlikusies par mirušu, vēsta “Latvijas Avīze”.

2015.gadā toreiz tikai 27 gadus vecajai rīdziniecei Jeļenai briedušas nopietnas nepatikšanas, jo policija pret viņu bija sākusi divus kriminālprocesus.

Vienā viņa bija apsūdzēta par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu, vai neatļautu lietošanu. Otrā kriminālprocesā Jeļena bija apsūdzēta kopā ar savu toreizējo dzīvesbiedru Artūru. Arī šajā lietā apsūdzības saistītas ar apreibinošām vielām, tikai inkriminētais noziedzīgais nodarījums bija smagāks, jo saistīts ar minēto vielu tirgošanu.

2016.gada otrajā pusē abas krimināllietas tika nosūtītas uz Rīgas pilsētas tiesu.

Kriminālprocess, kurā Jeļena bija apsūdzēta kopā ar savu dzīvesbiedru, sākts par to, ka 2015.gada 22.septembrī viņi no nenoskaidrotas personas bija neatļauti iegādājušies gandrīz 22 gramus metamfetamīnu saturošas vielas, kurā, kā liecina ekspertīzes atzinums, bija 9,4676 grami psihotropās vielas metamfetamīna.

Metamfetamīnu Jeļena un Artūrs aiznesuši uz savu dzīvesvietu. Tās pašas dienas vakarā tirgoņi sazvanījās ar potenciālo pircēju. Tā gan izrādījās policijas speciālajā eksperimentā iesaistīta persona. Pircējs par 30 eiro iegādājās vienu devu. Pārējo psihotropo vielu jau tajā pašā vakarā kratīšanas laikā atrada un izņēma policijas darbinieki, kas abus narkodīlerus aizturēja. Kratīšanas laikā dzīvoklī tika atrasti arī 1,87 grami amfetamīnu saturošas vielas.

Tiesas spriedums šajā lietā tika pasludināts 2017.gada 18.septembrī, bet tikai Artūram, jo iepriekšējā mēnesī tiesnese bija saņēmusi oficiālu informāciju par to, ka apsūdzētā Jeļena 2017.gada 7.augustā mirusi.

Par viņas nāves faktu bija izdota miršanas apliecība.

Artūrs savu vainu atzina, tāpēc lieta tika skatīta bez pierādījumu pārbaudes. Šajā kriminālprocesā Artūram tika piespriesta brīvības atņemšana uz septiņiem gadiem un trim mēnešiem.

Tā gan jaunajam vīrietim nebija vienīgā krimināllieta. Par noziegumiem, kas saistīti ar narkotiskām vielām, viņš ticis tiesāts jau 2009.gadā Daugavpils tiesā, kā arī 2015. un 2016.gadā Rīgas pilsētas tiesā. Galu galā, kad tika saskaitīti vēl neizciestie sodi, izrādījās, ka Artūram aiz restēm jāpavada deviņi gadi.

Attiecībā pret it kā mirušo Jeļenu tika izbeigti abi kriminālprocesi, kuros viņai bija apsūdzētās personas statuss.

Pagājušajā nedēļā tiesas sēdē AT no Daudznozaru speciālizētās prokuratūras prokurora Māra Garjāņa saņēma informāciju, ka 2023.gada 24.maijā Valsts policijā sākts kriminālprocess par to, ka personu grupa, lai slēptu Jeļenas identitāti un ļautu viņai izvairīties no kriminālatbildības, izgatavojusi viltotu miršanas apliecību ar sievietes vārdu un citiem datiem tajā.

Nepatiesā informācija par Jeļenas miršanas faktu tikusi arī ievadīta Vienotajā informācijas sistēmā. Toreiz noticis arī bēru ceremonijas inscenējums.

Šā gada maijā Jeļenu aizturēja, šobrīd viņai šajā krimināllietā ir aizdomās turētās statuss, bet kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

AT nolēmusi, ka abi kriminālprocesi atjaunojami – gan tas, kurā notiesāts Artūrs un kas izgājis visas tiesas instances, gan pirmajā instancē izbeigtais. Tagad Jeļenai kriminālatbildība draud kopumā jau trīs krimināllietās.

AT sēdi klātienē apmeklēja Jeļenas vecāki – māte un audžutēvs. Jeļenas māte medijam pastāstījusi, ka iepriekšējā dienā sazinājusies ar savu meitu. Tagad Jeļena saņēmusi jaunu personu apliecinošu dokumentu, kas atkal ir ar viņas vārdu. Tiesas sēdē izskanēja, ka visus šos gandrīz sešus gadus Jeļena bija lietojusi kādas Kristīnas B. pasi, kas izdota 2014.gadā.

Kristīna it kā esot Jeļenas paziņa, ar kuru viss esot kārtībā. Taču, pēc Jeļenas mātes stāstītā, Jeļena esot ļoti slima. Viņas vecāki teicās neko nezinām par to, ka meita visus šos pēdējos gadus skaitījās mirusi. Vienīgais, kas vecākiem licies savādi, bija tas, ka Jeļena ārstus apmeklējusi ar svešu pasi. Kad jautājuši meitai, kāpēc tā, viņa atbildējusi, ka kādreiz visu paskaidros.

Tas, ka policija tomēr pieķērusi Jeļenu, bijusi nejaušība.

Kā pastāstīja Jeļenas vecāki, pavasarī meita kopā ar viņas tagadējo draugu Rīgā uz ielas bija kaut ko pārkāpuši, tāpēc viņus aizturēja pašvaldības policija. Iespējams, kāds policijas inspektors pievērsa uzmanību tam, ka sievietes seja diezgan lielā mērā atšķiras no pases fotoattēlā redzamā.

Tiesas sēdē izskanēja, ka, veicot izmeklēšanas darbības jaunajā kriminālprocesā, konstatēts, ka personas pirkstu un delnu nospiedumi atbilst Biometrijas datu apstrādes sistēmas arhīvā esošiem datiem divos kriminālprocesos, kuri izbeigti sakarā ar personas nāvi.