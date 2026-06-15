Viņam draudēja pat 16 gadi cietumā: Norvēģijas kroņprinceses dēlam piespriests četru gadu cietumsods 1
Norvēģijas kroņprinceses Metes-Māritas vecākajam dēlam Mariusam Borgam Heibijam, atzīstot viņu par vainīgu divās izvarošanās un citos likumpārkāpumos, pirmdien piespriests četru gadu cietumsods.
Apsūdzībās par divām citām izvarošanām viņš tika attaisnots.
Vienlaikus tiesa uzdeva Borgam Heibijam izmaksāt kompensācijas četrām sievietēm, tajā skaitā divām viņa bijušajām draudzenēm.
Veselības iemeslu dēļ kroņprinceses dēls, kam kopumā izvirzītas apsūdzības 40 nodarījumos, prāvā nepiedalījās klātienē un sekoja tās gaitai ar videosakaru starpniecību no cietuma kameras. Viņš apcietinājumā atrodas kopš 1. februāra.
Starp 40 Heibijam izvirzītajām apsūdzībām ir arī vardarbība ģimenē, draudu izteikšana, īpašuma bojāšana, narkotiku lietošana un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana. Maksimālais iespējamais cietumsods, ko viņam varēja piespriest, bija 16 gadi. Prokuratūra prasīja apsūdzētajam piespriest septiņu gadu cietumsodu.
Heibijs noliedza savu vainu smagākajās no apsūdzībām, tostarp izvarošanā, kas, kā norādīja prokuratūra, veikta laikā, kad sievietes bija aizmigušas vai bezsamaņā. Viņš noliedza savu vainu arī apsūdzībā par vardarbību ģimenē.
Aizstāvība lūdza viņam piespriest pusotra gada cietumsodu apsūdzībās, kurās viņš atzina savu vainu, piemēram, 3,5 kilogramu marihuānas pārvadāšanā, fiziskos uzbrukumos un draudu izteikšanā.
29 gadus vecais Heibijs ir Metes-Māritas vecākais dēls no viņas iepriekšējām attiecībām pirms precībām ar kroņprinci Hokonu. Viņš nav oficiāls karaļnama loceklis un nav ieguvis prinča titulu.
Prāvā, kas turpinājās no 3. februāra līdz 19. martam, Heibijs atzina, ka kopš trīs gadu vecuma, kad viņa māte sāka attiecības ar Norvēģijas kroņprinci, atradies sabiedrības uzmanības lokā un pazīstams tikai kā savas mātes dēls. Viņš uzstāja, ka visu mūžu ir tiecies pēc atzinības, ko centies iegūt ar “lielu daudzumu seksa, narkotiku un alkohola”.
Izvarošanas, par kurām viņš apsūdzēts, notikušas no 2018. līdz 2024. gadam. Viens no gadījumiem bijis karaliskā pāra rezidencē. Prokuratūra apgalvoja, ka izvarošanas notikušas pēc ballītēm, kad pēc sākotnējām seksuālām attiecībām, kurām sievietes ir piekritušas, Heibijs viņas izvarojis, kad sievietes ir bijušas aizmigušas vai bezsamaņā un nespējīgas piekrist notiekošajam.
Skandāls izcēlās 2024. gada augustā, kad policija aizturēja Heibiju aizdomās par uzbrukumu savai toreizējai draudzenei.
Norvēģijas karalisko ģimeni, kas joprojām sabiedrībā ir populāra, satricinājis arī tas, ka Metes-Māritas vārds parādās ASV Tieslietu ministrijas publiskotajos notiesātā finansista un dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas dokumentos.
Heibijs nesen lūdza atbrīvot viņu no apcietinājuma līdz sprieduma nolasīšanai saistībā ar viņa mātes veselības stāvokļa pasliktināšanos, taču lūgums tika noraidīts.
Metei-Māritai ir neārstējama plaušu slimība, kuras dēļ viņai ir apgrūtināta elpošana, un nesen viņa tika iekļauta plaušu transplantācijas gaidītāju sarakstā.