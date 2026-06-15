“Viņi ir nekaunīgi!” Putina rakstāmgalda atvilktnē jau pusgadu “guļ” kāds dokuments, kurš tiks likts galdā īstajā brīdī 0
Krievijā jau esot sagatavots dokuments par kara izbeigšanu Ukrainā, un tas tikai gaidot politisku lēmumu, lai tiktu īstenots. Šādu apgalvojumu intervijā Ukrainas medijam ZAXID.NET paudis Krievijas brīvprātīgais karotājs un organizācijas “Krievijas Brīvības leģions” pārstāvis Maksimilians Androņņikovs, plašāk pazīstams ar segvārdu Cēzars.
Pēc viņa teiktā, Krievijas sabiedrībā arvien vairāk jūtamas kara sekas, un pieaug to cilvēku skaits, kuri vēlas redzēt konflikta noslēgumu.
“Jūs saprotat, ka visas dzīves jomas Krievijas Federācijā cieš un arvien vairāk cilvēku kliedz, ka ir pienācis laiks izbeigt karu. Nezinu, vai jūs to zināt, bet jau vairāk nekā pusgadu uz Putina galda (atvilktnē) guļ prezidenta administrācijas sagatavots dokuments par to, kā pareizi izbeigt karu. Viss ir gatavs. Tiklīdz būs dota komanda un pateiks, ka tagad jāapstājas, viņi to izdarīs. Tas būs pareizi, tas būs labi, jo, ticiet man, viņi tam ir gatavi,” sacīja Androņņikovs.
Vienlaikus viņš uzskata, ka Kremlis vēl cenšas panākt sev iespējami izdevīgākus nosacījumus, pirms pieņemt lēmumu par kara izbeigšanu.
“Viņi, protams, ir nekaunīgi. Viņi tagad mēģinās izspiest pēc iespējas vairāk. Viņi mēģinās ar šantāžu, maldināšanu un spekulācijām sagrābt Donbasu, lai šo jautājumu aizvērtu un paskaidrotu, ka viss, mēs esam paņēmuši Donbasu, “atbrīvojuši” visu “krievu pasauli”, “banderovieši” vairs neapdraud, var parakstīt mieru, taču viņiem tas neizdosies.”
Runājot par ilgtermiņa mieru, Androņņikovs pauda pārliecību, ka ar atsevišķām izmaiņām Krievijas vadībā nepietiks.
“Ilgtermiņā mieru var nodrošināt tikai Putina sistēmas nojaukšana. Es cenšos izvairīties no izteiciena “režīma maiņa”, jo režīma maiņa nozīmē, ka mēs Putinu nomainām pret nosacītu Patruševu. Nē. Putina sistēma ir jānojauc kā ar buldozeru, pilnībā jānoslauka “zem nulles” un jāveido pilnīgi cita sabiedrība uz pilnīgi citiem principiem. Tikai tā var nodrošināt ilgstošu mieru, jo tā Krievija, kuru mēs redzam tagad, nav spējīga uz nekādām nopietnām pārmaiņām.”