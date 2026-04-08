“Viņi nebūs priecīgi,” Venss norāda, ka pamiers Irānā ir trausls, un atklāj, ko Tramps patiesībā vēlas 0

17:29, 8. aprīlis 2026
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss nule ASV un Irānas starpā panākto pamieru trešdien raksturoja kā trauslu, vienlaikus norādot, ka Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps ar nepacietību vēlas panākt progresu.

Domājāt, ka netīro trauku kaudze izlietnē nozīmē slinkumu? Patiesība jūs pārsteigs! 49
Lai krīzes vai kara situācijā neciestu badu… 10 pārtikas produkti, kuri nebojājas gadiem ilgi
“Ja irāņi vēlas labticīgi ar mums sadarboties, man šķiet, ka mēs varam panākt vienošanos,” vizītes gaitā Budapeštā apgalvoja ASV viceprezidents.

Ja irāņi nesēdīsies pie sarunu galda, “viņi atskārtīs, ka Savienoto Valstu prezidents nav no tiem, ar ko var dzīt muļķi. Viņš ir nepacietīgs. Viņš ir nepacietīgs panākt progresu”, klāstīja Venss.

Tramps ir nodemonstrējis, “ka mums joprojām ir skaidras militārās, diplomātiskās un, iespējams, vissvarīgākais, ka mums ir ārkārtējas ekonomiskās sviras”, turpināja viceprezidents.

“Ja viņi grasās melot, ja viņi grasās krāpties, ja viņi mēģinās likt šķēršļus pat šim trauslajam pamieram, ko mēs esam panākuši, tad viņi nebūs priecīgi,” viņš piebilda.

Venss otrdien sāka vizīti Budapeštā, lai atbalstītu Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu pirms svētdien gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, kurās Orbānam gaidāma sīva cīņa ar opozīciju.

