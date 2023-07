Ekrānšāviņš. Facebook

Vīrietis, kurš apkaunoja Jūrmalas policistus, izplatījis savu viedokli par konfliktu. Tas vēl vairāk nokaitina sabiedrību! Ieteikt







Vīrietis, kurš ālējās Jūrmalas pludmalē un saņēma piparu gāzes šalti tieši sejā no Jūrmalas pašvaldības policista rokas, savu viedokli par notikušo konfliktu ar Jūrmalas pašvaldības policistiem izklāstījis platformā “Facebook”. Personas viedoklis vēl vairāk nokaitinājis sabiedrību!

Dmitrijs Kalašņiks, kurš sociālajos tīklos publicētajos skandāla video no pludmales Jūrmalā bija redzams, rāpojot uz ūdens pusi, pēc saņemtas piparu gāzes šalts sejā, sekotājiem Facebook platformā skaidro savu viedokli, kāpēc Jūrmalas pašvaldības policists tā rīkojies.

Viņš notikušajā savu vainu nesaskata, vien norāda – ka likumsargs bijis neadekvāts. Vīrieša viedokli atbalsta krievu valodā runājoši domu biedri.

No “Facebook”:

Dmitry Kalashnik

Агаа… Андрюха, в красных футбольных шортах я. Ползу в море, т. К. Лицо залито перцовым газом.

Причем, это неуравновешанный молодой неопытный PasvaldibAs полицеский с яростью поливал меня справа, слева. Я лежал на животе, лицом в песок и закрывал лицо…

“Es esmu sarkanajos futbolšortos. Lienu uz jūras pusi. Seja salieta ar piparu gāzi. Tas neadekvātais, gados jaunais, nepieredzējušais pašvaldības policists niknumā lēja man sejā (gāzi – red.) no labās un kreisās puses. Es tikmēr gulēju uz vēdera, ar seju smiltīs un aizsargāju seju.“

Ekrānšāviņš. Facebook/ Dmitry Kalashnik

Dmitrijs raksta, ka neko neesot bijis pārkāpis, vien ar bumbu trāpījis policijas auto. Vainīgas esot nelīdzenās smiltis un neveiksmīgs trāpījums. Pašvaldības policisti savu auto esot nolikuši tieši pie vārtiem un neesot aizlieguši spēlēt.

No “Facebook”:

Dmitry Kalashnik

Ничего не нарушил.Случайно попал мячом в машину полиции.Песок,поле неровное.Вот и брак в Yдаре по мячу.

Машину у ворот поставили полицейские.Нафига спрашивается.Не запрещали играть.

Ekrānšāviņš. Facebook/ Dmitry Kalashnik

Protams, par necenzētu kompānijas leksiku un agresiju Dmitrijs saviem sekotājiem un draugiem nestāsta. Kā saka – balts, pūkains un nevainīgs, bet sašutis:

No “Facebook”:

Dmitry Kalashnik

Этот молодой, неопытный неадекватный псевдо полицейский не обьяснял НИЧЕГО. ГОВОРИЛ ТОЛЬКО ПО ЛАТЫШСКИ. А, ЧТО ГОВОРИЛ БЕЗ АРГУМЕНТОВ, ФАКТОВ И. Т. Д. НИКТО НЕ ПОНИМАЛ.

“Tas jaunais, nepieredzējušais pseido policists neko nepaskaidroja! Runāja tikai latviešu valodā un runāja bez argumentiem, faktiem. Neviens neko nesaprata!”

Ekrānšāviņš. Facebook/ Dmitry Kalashnik

Dmitrijs norāda, ka cilvēki viņam palīdzējuši. Izsaukuši ātro palīdzību. Nopirkuši pienu un saldo krējumu, lai pirparu gāzi noņemtu no sejas, ausīm un acīm. Esot uzrakstījuši arī sūdzību par gados jauno policistu. Viņš neesot adekvāts, nagi esot bijuši apgrauzti.. tātad ar nerviem kaut kas neesot kārtībā. Esot zināms policista vārds un uzvārds. Agrāk policists strādājis par kurjeru.

No “Facebook”:

Dmitry Kalashnik

Спасибо, все ок. ПОМОГЛИ. ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ. КУПИЛИ МОЛОКО И СЛИВКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПЕРЦОВОГО ГАЗА С ЛИЦА, УШЕЙ И ГЛАЗ. ВСЕ ОК.

ЖАЛОБУ ПОДГОТОВИЛИ НА МОЛОДОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО. ОН НЕ В АДЕКВАТЕ. НОГТИ ОБГРЫЗАНЫ У НЕГО, ЗНАЧИТ С НЕРВАМИ НЕ В ПОРЯДКЕ. ФАМИЛИЯ ЕГО ИЗВЕСТНА. РАНЬШЕ БЫЛ КУРЬЕРОМ В UPS.

Ekrānšāviņš. Facebook/ Dmitry Kalashnik

Diskusijas dalībnieki sašutuši, kā policists uzdrošinājies tā uzvesties, tikmēr latviešu komentētāji norāda, ka valsts valoda ir jāzina katram, kurš dzīvo šajā valstī.

Dmitrijs Kalašņiks ir īpašnieks uzņēmumam SIA “Beautiful face forever – Latvia”. Tas nodarbojas ar frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumiem. Dmitrijs ir arī mūziķis, kā arī spēlē futbolu Jūrmalas veterānu līgā.

Izpētot personas profilu platformā “Facebook” un tajos redzamos video, ir skaidrs, ka Kalašņiks bieži izmanto vārdu “Aleluja”. Visur – savās uzstāšanās reizēs publicējot savu latviešiem neglaimojošo viedokli.

Martā Kalašņiks “Facebook” bija komentējis latviešu izsūtīšanu uz Sibīriju.

(bilde)

“(..) Sibīrijā un Urālos, lai dzīvo laimīgi, mācās skolās, dzīvo pasaulē. Viņi nevēlas atgriezties tagadējā, nacistiskajā Latvijā. Viņiem pārticību un laimi. Un lai vieglas smiltis.”

Par ko ir šis stāsts?

Atgādināsim, ka 16.jūlijā, Jūrmalas pašvaldības policija bija ieradusies Dzintaru pludmalē. Likuma sargi bija saņēmuši izsaukumu, kurā norādīts, ka pludmalē atrodas vairākas personas, iespējams, alkohola reibumā un pārkāpj sabiedrisko kārtību. Kompānija, spēlējot futbolu pārpildītā pludmalē un vairākkārt trāpījusi citiem apmeklētājiem. Uz aizrādījumiem neesot reaģējuši. Arī pašvaldības policistu ierašanās situāciju nemainīja. Atpūtnieki lamājušies necenzētiem vārdiemkrievu valodā, turklāt mērķtiecīgi mēģinājuši izraisīt konfliktu ar likuma sargiem.

Kāds no atpūtniekiem – 1964.gadā dzimis vīrietis iekarsis tik pamatīgi, ka pašvaldības policistam nācies pielietot asaru gāzi. Incidents līdz ar to sasniedza kulmināciju. Vairāki krievu valodā runājoši vīrieši, ne tajā labākajā garastāvoklī, aiztrieca no pludmales gados jaunu Jūrmalas pašvaldības policistu. Nav zināms, kā šī situācija būtu atrisinājusies, ja starp agresoriem un likuma sargu nebūtu nostājušies vietējie Jūrmalas glābšanas dienesta vīri.

Konflikta risināšanā iesaistījās arī Valsts policisti (VP). Viņi pieņēmuši paskaidrojumu no personas, kura huligāniski uzvedusies un nav pakļāvusies pašvaldības policijas prasībām.

Tika ierosināti divi administratīvie procesi, saistībā ar 1964. gadā dzimušā vīrieša darbībām. Viens par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību. Par šādu pārkāpumu personai var tikt piemērots brīdinājumus vai naudas sods līdz 100 naudas soda vienībām jeb 500 eiro. Otrs process tika sākts par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu. Par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140 naudas soda vienībām jeb 700 eiro.

Strādājot notikuma vietā netika konstatēti jebkādi citi likumpārkāpumi. VP rīcībā saņemti videoieraksti par notikušo pirms valsts likumsargu ierašanās brīža un vēl tiks vērtēts vai notikušajā ir saskatāmas arī citas noziedzīga rakstura darbības, kas būtu vērtējamas kriminālprocesā.

Jāpiebilst, ka šīs situācijas risināšanā pēc sabiedrības “spiediena” iesaistījās arī pats iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Līdz ar to, tiks sauktas pie atbildības arī citas konfliktā iesaistītās personas.