Vakcinācijas kampaņa pie ielas kafejnīcas Kijevā Ukrainā, kur pagaidām tikai aptuveni 15% iedzīvotāju ir saņēmuši divas potes. Foto: Efrem Lukatsky/AP/SCANPIX

Vīruss pārņem Austrumeiropu: reģionā atklāta aptuveni piektā daļa no Covid-19 gadījumiem pasaulē Ieteikt







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar koronavīrusu inficēto cilvēku skaits Austrumeiropas valstīs pārsniedzis 20 miljonus, sasniedzot augstāko līmeni kopš pandēmijas sākuma. Daudzās reģiona valstīs ir zems iedzīvotāju vakcinācijas līmenis, jo vismaz vienu poti saņēmuši mazāk nekā puse cilvēku.

Augstākais vakcinācijas līmenis no šā reģiona valstīm ir Ungārijā, kur 62% iedzīvotāju saņēmuši vismaz vienu poti, bet Ukrainā tikai 19% cilvēku saņēmuši vienu poti. Jaunu saslimšanas gadījumu skaits reģionā nemitīgi pieaug un vidēji dienā sasniedzis 83 700 gadījumu, kas ir augstākais līmenis kopš pagājušā gada novembra.

Lai gan Austrumeiropā ir tikai aptuveni četri procenti no zemes iedzīvotājiem, tajā atklāta aptuveni piektā daļa no pasaulē reģistrētajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem. Trīs no piecām valstīm, kur reģistrēts augstākais mirušo skaits no koronavīrusa, atrodas Austrumeiropā – Krievija, Ukraina un Rumānija.

Ziemai tuvojoties, cilvēki vairāk pulcējas iekštelpās, bet tas veicina saslimšanu ar Covid-19, atzīmē Pasaules veselības organizācijas pārstāvis.

Eiropas Komisijas veiktā aptauja liecina, ka vismaz viens cilvēks no trijiem virknē Austrumeiropas valstu neuzticas savas valsts veselības aprūpes sistēmai.

Cilvēki protestē pret obligātu vakcināciju un potēšanas sertifikātu ieviešanu, lai varētu apmeklēt publiskus pasākumus un izklaides vietas. Pēc “Eirobarometra” datiem, ES vidēji neuzticības līmenis ir 18%.

Krievijā – 8,3 miljoni inficēto

Vairāk nekā 40% no jauniem saslimšanas gadījumiem Austrumeiropā ir reģistrēti Krievijā, kur katrās piecās minūtēs tiek atklātas 120 inficētas personas, ziņo aģentūra “Reuters”. Kopš pandēmijas sākuma Krievijā reģistrēti 8,3 miljoni Covid-19 inficēto, bet miruši vairāk nekā 230 000 cilvēku.

Valsts veselības aprūpes sistēma ir pārslogota, atzinis Krievijas veselības ministrs Mihails Muraško. Vismaz vienu poti pret Covid-19 līdz šim ir saņēmuši tikai aptuveni 36% Krievijas iedzīvotāju. Maskavā šonedēļ paredzēts slēgt visus uzņēmumus un iestādes, izņemot veikalus ar pirmās nepieciešamības precēm un aptiekas, lai mēģinātu ierobežot vīrusa izplatību.

Slovākijā oktobra vidū reģistrēts augstākais saslimstības līmenis kopš marta, paziņojusi Veselības ministrija. Valstī ar 5,5 miljoniem iedzīvotāju ir viena no zemākajām vakcinācijas aptverēm ES, jo pilnu vakcinācijas kursu pabeiguši tikai aptuveni puse pieaugušo.

Rumānijā slimnīcas ir pārpildītas kā pilsētās, tā lauku apvidos. Oktobrī valstī, kur vakcinācijas līmenis ir zems, no koronavīrusa un tā izraisītām komplikācijām vidēji katras piecas minūtes miris kāds cilvēks.

Ir divi veidi, kā cīnīties ar vīrusu – vakcinācija vai lokdauns

Ukrainā ir reģistrēti aptuveni 2,7 miljoni Covid-19 inficēto un vairāk nekā 62 400 nāves gadījumu. Lai ierobežotu saslimstību, valstī pagarināts ārkārtas stāvoklis, taču pašvaldības savā teritorijā var atcelt vai ieviest papildu ierobežojumus atkarībā no situācijas. Kopš pagājušās nedēļas, lai

apmeklētu publiskus pasākumus vai lietotu sabiedrisko transportu, ir jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 tests. Ierobežojumu ieviešana veicinājusi plašu krāpniecību ar vakcinācijas apliecībām.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pat bijis spiests sasaukt īpašu sanāksmi, lai apspriestu pretdarbību krāpniekiem. Policijai ir aizdomas, ka vismaz 15 slimnīcu darbinieki dažādos valsts rajonos ir saistīti ar viltotu vakcinācijas apliecību izsniegšanu.

“Ir tikai divi veidi, kā cīnīties ar vīrusu, – vakcinācija vai lokdauns,” paziņojis prezidents Zelenskis. “Es esmu pret lokdaunu ekonomikas labā,” viņš teica. Lai veicinātu vakcināciju, Ukrainas pašvaldības sākušas rīkot potēšanu lielveikalu telpās, kur 22. oktobrī diennakts laikā potes saņēmuši vairāk nekā 250 000 cilvēku.

Četrdesmit miljoni Ukrainas iedzīvotāju var izvēlēties starp “Pfizer”, “Moderna”, “AstraZeneca”un “Sinovac” vakcīnām, taču tikai aptuveni 15% ir saņēmuši divas potes. Tas ir zemākais līmenis Eiropā, izņemot Armēniju, atzīmē aģentūra “Reuters”.

Nevakcinētajiem draud ar mājsēdi

Austrija piedraudējusi, ka gadījumā, ja situācija slimnīcu intensīvās terapijas nodaļās pasliktināsies, nevakcinētajiem varētu noteikt stingrus karantīnas ierobežojumus jeb tā dēvēto mājsēdi.

“Mēs tuvojamies neaizsargāto pandēmijai,” pēc valdības ārkārtas sēdes atzina kanclers Aleksandrs Šalenbergs. Viņš tomēr noraidīja iespēju, ka mājsēde varētu attiekties uz tiem, kas ir potējušies pret Covid-19 vai arī to pārslimojuši. Kanclers pauda cerību, ka šāda iespējamība kalpos kā signāls tiem, kas kavējas ar potēšanos. Ir pārāk daudz “atturīgo”, norādīja Šalenbergs.

Neskatoties uz jauno inficēšanās gadījumu skaita neseno pieaugumu, situācija slimnīcu intensīvās terapijas nodaļās pagaidām visumā ir stabila. Šobrīd Covid-19 pacienti šajās nodaļās aizņem aptuveni 220 gultasvietas.

Ja šo pacientu skaits sasniegs 600, Austrija būs sasniegusi pandēmijas apkarošanas plāna piekto fāzi, kas paredz plašus nevakcinēto pārvietošanās ierobežojumus. Aptuveni 62% no potēšanai pakļaujamajiem austriešiem ir pilnībā vakcinēti.