Foto: Ieva Lūka/LETA Ilustratīvs foto.

Visā Latvijā otrdienas rītā snieg… Cik ilgi vēl snigs? Ieteikt







Otrdienas rītā Latvijas lielākajā daļā turpinās nokrišņi – galvenokārt neliels sniegs, vietām valsts rietumu un centrālajā daļā snieg stipri, liecina meteoroloģiskā informācija.









































































































Ziema Latvijas pilsētāss 2023

Dziļākais sniegs valsts novērojumu stacijās piecos rītā bija 20-23 centimetri Alūksnē, Dagdā, Krāslavas novada Piedrujā un Līvānu novada Rožupē. Lielākais sniega segas biezuma pieaugums kopš pirmdienas pēcpusdienas novērots Alūksnē (no 14 līdz 23 centimetriem), Ogresgalā (no septiņiem līdz 15 centimetriem), Rēzeknē (no pieciem līdz 15 centimetriem) un Rīgas centrā (no trim līdz deviņiem centimetriem).

Debesis pārsvarā apmākušās. Pūš lēns līdz mērens rietumu un ziemeļu vējš, vietām piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Stiprākās vēja brāzmas naktī bija 20 metri sekundē Daugavgrīvā.

Gaisa temperatūra -2..-7 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē -1..+1 grāds. Zemākā temperatūra naktī bija -10 grādi Rucavā.

Rīgā apmācies un sniegots rīts, pūš ziemeļu vējš četri metri sekundē, Daugavgrīvā brāzmās līdz 11 metriem sekundē, gaisa temperatūra -2..-5 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -0,4 grādiem Pāvilostā līdz -5,4 grādiem Zosēnos.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 27.novembrī bija +25 grādi Spānijas austrumu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -31..-33 grādi Skandināvijā un Somijas ziemeļos.

Otrdien Latvijā snigs un daudzviet caur mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņu būs mazāk nekā naktī, braukšanas apstākļi daudzviet uzlabosies. Vairs nav gaidāms putenis – pārsvarā pūtīs lēns rietumu vējš, kas pāries dienvidu vējā.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -1..-6 grādi, piekrastē vietām 0..+2 grādi.

Rīgā vēl snigs, bet dienas otrajā pusē vairs nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra -2 grādi.

Laikapstākļus nosaka izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens 992-997 hektopaskāli jūras līmenī.