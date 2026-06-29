Foto. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Visi ievelk elpu un neizlaiž to no acīm! Pie Dānijas krastiem pamanīts konvojs ar Putina jahtu, vēsta vietējie mediji 0

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LA.LV
19:17, 29. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Pie Dānijas krastiem pamanīts konvojs ar jahtu “Graceful”, kuru mediji saista ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Par to vēsta DR.

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Jahtas kustībai sekoja Dānijas flote un Vācijas krasta apsardze.

Saskaņā ar izdevuma datiem naktī uz 29. jūniju jahta šķērsoja Lielā Belta šaurumu, bet no rīta pabrauca garām Anholtas salai. Dienā tā tika pamanīta virzāmies Skāgenas raga virzienā, un kopā ar to kuģoja Krievijas eskadras kuģis un patruļkuģis.

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Žurnālisti atgādināja, ka jahta “Graceful” 2022. gada 30. augustā izslēdza automātiskās identifikācijas sistēmu AIS. Kopš tā laika kuģis gandrīz nav parādījies starptautiskajās izsekošanas sistēmās.

Jahtas kustībai sekoja Dānijas flote un Vācijas krasta apsardze. Dānijas ūdeņos konvoju pavadīja patruļkuģis P521 “Freja”.

Izdevums norāda, ka jahta “Graceful” ir vairāk nekā 80 metrus gara. Tās vērtība varētu pārsniegt 750 miljonus Dānijas kronu jeb aptuveni 115 miljonus ASV dolāru.

Krievijas fregate raidījusi šāvienus britu jahtas virzienā Lamanšā

Atgādināsim, ka iepriekš Krievijas fregate “Admiral Grigorovich” raidīja brīdinājuma šāvienus britu jahtas virzienā Lamanša šaurumā. Incidents notika 15. jūnijā.

Tajā dienā krasta apsardze saņēma ziņojumus no civilā kuģa ar Lielbritānijas karogu, kas atradās netālu no Krievijas fregates. Britu kuģis ziņoja, ka “Admiral Grigorovich” raidījis brīdinājuma šāvienu pēc tam, kad abi kuģi Lamanša šaurumā pagājuši viens otram tiešā tuvumā.

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