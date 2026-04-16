“Visi jūsu vērojumi ir pareizi!” Aleksandra Kurusova ar vienu frāzi apstiprina lielu notikumu savā dzīvē 1
Pavisam nesen vēstījām, ka izbijusī sporta deju profesionāle, šobrīd batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova savos sociālajos tīklos dalījusies ar sirsnīgu video, kurā redzama kopā ar kādu vīrieti. Acīgāko cilvēku uzmanību piesaistījis gredzens, kas mirdz Aleksandras pirkstā.
Izdevums “Privātā Dzīve” mēģināja noskaidrot, vai tas ir saderināšanās vai laulības gredzens, uz ko Aleksandra atbildēja: “Jā, bez precizējumiem, bet visi jūsu vērojumi ir pareizi. Vairāk komentāru nebūs.”
Kā zināms, Aleksandra savos sociālajos tīklos publiskoja video, kuros redzama kopā ar boksa treneri Uldi Ozolu.
Atsaucoties uz sarunu, kuru žurnālam “Kas jauns” sniedza Ulda Ozola bērnu māte – viņš esot paņēmis savas mantas un devies prom no ģimenes mājām. Sieviete gan neko detalizētāk neatklāja, norādot, ka pats galvenais šajā grūtajā dzīves periodā ir bērnu labsajūta.
