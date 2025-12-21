“Man vienkārši asiņo tā sirds, reāli asiņo.” Aleksandra Kurusova grimst dziļās bēdās 0
Televīzijas personības un fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas privātajā dzīvē iestājies pārmaiņu laiks. Atklātā sarunā ar tuvu draugu Mainotu šovā “Slavenības. Bez filtra” viņa neslēpj, ka pielikusi punktu savām attiecībām, kuras ilgušas divus gadus. Šis solis nav bijis mirkļa impulss, bet gan pārdomāts lēmums, jo regulāri atkārtojušies tie paši strīdi un aizvainojumi.
Kurusova atzīst, ka pēc dabas ir pārlieku uzticīga un cerību pilna, taču pat viņas pacietībai pienācis gals. “Es vienkārši sapratu, ka mani izmanto – tagad es to redzu no malas, ka mani izmantoja. Tas protams ir ļoti sāpīgi,” par rūgto atziņu stāsta Aleksandra.
Kaut arī šķiršanās procesā viņa tikusi vainota notikušajā, Aleksandra uzskata, ka par attiecību iziršanu atbildība jāuzņemas abiem partneriem. Viņa neslēpj, ka dažkārt rīkojusies izaicinoši tikai aiz sāpēm: “Es pilnīgi apzinos – ja es taisīju kaut kādus sūdus, tā bija mana reakcija. Es tādā veidā gribēju atspēlēties, lai ne tikai man ir sūdīgi – ne tikai es raudu mājās katru vakaru, ne tikai es pārdzīvoju un reāli nevaru atrast sev vietu, bet arī, lai cilvēks sajūt, ka tas ir nedaudz negodīgi.”
Mainots sarunā piebilst, ka, viņaprāt, pie pieļautajām kļūdām vainojams emociju uzplūds, kas aizēnojis faktu, ka attiecībās trūka cieņas. Lai gan Aleksandra izvairās tieši salīdzināt šo mīlestību ar iepriekšējām, viņa atzīst, ka šobrīd sirds ir salauzta. Tomēr, atskatoties uz pagātni, viņa novērtē skaistos mirkļus: “Tie brīži, kuri ir bijuši – tie labie brīži… Es katram novēlu kaut ko tādu piedzīvot – izjust tās emocijas un to mīlestību.”
Neskatoties uz notikušo, profesionālā vide pieprasa no Aleksandras nepārtrauktu optimismu un enerģiju. “Man vienkārši asiņo tā sirds, reāli asiņo, bet tajā pašā laikā tev ir jāsavācas,” asarām acīs atzīst trenere. Viņa ir pārgurusi no nepieciešamības publiski tēlot, ka viss ir kārtībā: “Kad tev pašai viss ir vienkārši di*sā – ka visu laiku ir jāsaņemas. Esmu nogurusi no tās saņemšanās. Esmu nogurusi no tās tēlošanas.”
Šobrīd, pēc lēmuma pieņemšanas, viņa sāk izjust pirmo atvieglojumu. Bailes par to, ko domās citi, ir mazinājušās, un atgriežas vēlme komunicēt ar apkārtējiem bez maskām. “Es reāli jūtu, ka es atdzīvojos tagad. Es sāku atkal dzīvot,” teic Kurusova.
Lai gan pretējais dzimums izrāda interesi, Aleksandra nesteidzas mesties jaunā dēkā. Viņa vēlas laiku sev, lai pilnībā sadziedētu brūces, nevis meklētu mierinājumu citos. Viņas mērķis ir pašpietiekamība, pārliecinoši piebilstot: “Man nevajag plāksteri tagad. Lai viss nomierinās, lai nosēžas, lai es atgūstu sevi. Pierādīšu visiem, ka dzīve pēc 40 tikai sākās.”
