Pētnieki atklājuši, ka visiem zilacainajiem ir viens sencis







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Vērienīgos gēna ‘OCA2’, kas noteic acu brūnā pigmenta līmeni, pētījumos noskaidrots, ka acu zilā krāsa radusies ģenētiskas mutācijas rezultātā, veidojoties no gēna ‘HERC2’.

Pētnieki pauduši, ka šis gēns “atšķaida” brūno krāsu ar zilo.

Tāpat esot izdevies konstatēt, ka šī mutācija nākusi no viena cilvēka, kurš dzīvojis vidēji pirms sešiem līdz desmit tūkstošiem gadu.

Un viens no pētījuma vadītājiem Hanss Aisbergs secinājis arī to, ka visi mūsdienu cilvēki ar zilajām acīm tiešā veidā ir saistīti ar šo vienu cilvēku, proti, viņi visi vienu un to pašu mutāciju mantojuši vienā un tajā pašā savas DNS vietā.

Piebilsts arī tas, ka mutācija varēja iesākties pēc cilvēku migrācijas no Āfrikas uz Eiropu.

Tas katrā ziņā var izskaidrot faktu, kāpēc zilacaini cilvēki biežāk ir piederīgi eiropeīdu rasei.

Var arī piebilst, ka mūsdienās zilas acis sastopamas ne vairāk kā 8–10% pasaules iedzīvotāju.