Vismaz 80 eiro – Latvijas Pašvaldību savienība nosauc sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālo apmēru

Foto: Timurs Subhankulovs

Pirms garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) un trūcīgās ģimenes (personas) līmeņa palielināšanas, vispirms būtu jānodrošina, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs visiem tā saņēmējiem ir 80 eiro, uzskata Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valde.

LPS valde atbalsta Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu paaugstināt trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeni, nosakot to 160 eiro apmērā, kā arī atbalsta ierosinājumu palielināt GMI, nosakot to 80 eiro apmērā no 2021.gada 1.janvāra.

Kā norāda savienībā, minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanas 2020.-2021.gadā LM novirzījusi 10 miljonus eiro. Par šiem līdzekļiem palielināta minimālā vecuma pensija, minimālā invaliditātes pensija un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti.

Vienlaikus valsts neesot izpildījusi savu apņemšanos pilnā mērā, jo valsts izmaksātie sociālie pabalsti ir zem trūcīguma līmeņa,

kas nozīmē, ka, pat saņemot minimālos no valsts nodrošinātos pabalstus, cilvēkiem ir jāvēršas papildus arī pašvaldībā pēc sociālās palīdzības.

“Pensionāriem būtu jāsaņem pensija vismaz trūcīgā līmeņa apmērā, lai nebūtu vajadzīga sociālā palīdzība. Turklāt, lai gan daļu no plānā paredzētajiem pasākumiem izdevās ieviest un ne iepriekš plānotajā apmērā, joprojām daļai iedzīvotāju valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nepaaugstināja,” pauž LPS.

Savienības ieskatā, pirms GMI un trūcīgās ģimenes līmeņa palielināšanas vispirms būtu jānodrošina, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs visiem tā saņēmējiem ir 80 eiro.

Vienlaikus valde uzsver nepieciešamību turpmāk diskutēt par valsts līdzfinansējuma noteikšanu GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksai.

Tāpat LPS uzsver, ka pašvaldību atbalsts nav vērsts tikai uz trūcīgām personām, bet uz visām sabiedrības grupām, kuras dzīvo konkrētā pašvaldībā.