Slaidiņš atklāj, ko zina par slepeno dronu centru pie Maskavas: No “Rubikon” var gaidīt nepatikšanas 0
Krievijas bezpilota lidaparātu vienība “Rubikon” kļuvusi par vienu no bīstamākajiem tehnoloģiskajiem spēkiem frontē, un arī Ukrainas puse atzīst – vietās, kur tā parādās, var gaidīt nopietnas problēmas. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāstīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Pēc viņa teiktā, “Rubikon” Krievijā ieņem līdzīgu lomu kā Ukrainas plaši zināmā bezpilota lidaparātu vienība “Madjāra putni”. “Ukraiņi paši saka – tur, kur parādās Rubikons, tur var gaidīt nepatikšanas. Faktiski tās ir divas līdzvērtīgas vienības pretējās frontes pusēs,” norādīja Slaidiņš.
Par pašu vienību publiski zināms salīdzinoši maz. Tā izveidota pirms aptuveni diviem gadiem pēc Krievijas aizsardzības ministra Andreja Belousova rīkojuma. Centra uzdevums ir centralizēti iepirkt dronus, apmācīt operatorus, kā arī izstrādāt un ieviest jaunākās bezpilota lidaparātu taktikas.
Oficiāli “Rubikon” tiek dēvēts par slepenu struktūru. Zināms, ka tas atradies Patriota parkā pie Maskavas, taču precīza atrašanās vieta pašlaik nav skaidra. Slaidiņš uzsvēra, ka “Rubikon” tiek uzskatīts par Krievijas spēcīgāko tehnoloģisko vienību un tai tiek piedēvēta tūkstošiem Ukrainas tehnikas vienību iznīcināšana.
Īpaši efektīvi vienība darbojas pret Ukrainas apgādes ceļiem. Tieši “Rubikon” bija starp pirmajiem, kas kaujās plaši sāka izmantot dronus ar optiskās šķiedras vadību – tehnoloģiju, kas sākotnēji Ukrainas spēkiem radīja nepatīkamu pārsteigumu.
Par vienības vadību informācijas ir maz. Atklātajos avotos kā komandieris minēts pulkvedis Budņikovs, tomēr nav zināms, vai viņš šo amatu ieņem arī pašlaik.