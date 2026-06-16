VIDEO. “Tas ir jau sācies!” Pēc uzbrukuma svētvietai Kijivā Madjars sola “atriebības konveijeru” 0
Krievijas okupācijas spēku veiktajā plašajā gaisa triecienā Kijevai 15. jūnijā tika bojāta arī Kijivas Pečoru lavras Dievmātes Aizmigšanas katedrāle. Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts “Madjars” Brovdi paziņojis, ka Ukraina uz šo uzbrukumu atbildēs.
Savā ierakstā sociālajā tīklā “Facebook” Brovdi uzsvēra, ka Krievijas iedzīvotāji dzīvos bailēs visā valsts teritorijā. Viņš norādīja, ka Ukrainas Aizsardzības spēki jau ir sākuši atbildes darbības par Krievijas gaisa triecienu Kijivas Pečeru svētvietai.
Pēc viņa teiktā, Ukraina atbild ar triecieniem Krievijas militārajiem un stratēģiskajiem objektiem. 16. jūnija rītā tika ziņots, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti pirmo reizi uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavā.
Naktī uz 15. jūniju Krievijas okupācijas spēki veica plašu gaisa uzbrukumu Ukrainai. Galvenais mērķis bija Kijiva, kur viens no triecieniem skāra Kijevas Pečeru lavras Dievmātes Aizmigšanas katedrāli.
Krievijas trieciendrons “Shahed” trāpīja katedrāles jumta centrālajā daļā, izraisot plašu ugunsgrēku. Liesmas aptvēra aptuveni 800 kvadrātmetru lielu platību.
Kamēr glābēji dzēsa ugunsgrēku Kijevas Pečeru lavrā, okupācijas spēki veica atkārtotu uzbrukumu. Tā rezultātā tika bojāts Kušņikas tornis – 17. un 18. gadsimta aizsardzības būve, kā arī ēka “Misteckais arsenāls”.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha uzbrukumu lavrai nosauca par barbarisku rīcību, uzsverot, ka tā ir viena no svētākajām kristietības vietām.
Viņš paziņoja, ka Ukraina UNESCO mehānismu ietvaros aktualizēs jautājumu par Krievijas īstenoto Ukrainas kultūras objektu iznīcināšanu un zaimošanu.
🤬Киево-Печерская лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот», заявили в Минобороны. Ранее украинские СМИ опубликовали кадры с горящими зданиями монастыря. pic.twitter.com/8yyLMSuVoy
— Irina (@notfarmerwife) June 15, 2026
За время у власти Владимир Путин как минимум трижды посещал Киево-Печерскую лавру. В ночь на 15 июня он атаковал Лавру в попытке ее уничтожить. pic.twitter.com/XYy0Jz7szS
— ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) June 15, 2026
Минобороны России утверждает, что удар по Киево-Печерской лавре был нанесён ракетой украинской системы ПВО
В сводке ведомства говорится, что здание лавры было поражено ракетой американского зенитного комплекса Patriot. Там также заявили, что одной из причин попадания могла стать… pic.twitter.com/8s237cAPpe
— ЭХО (@echofm_online) June 15, 2026