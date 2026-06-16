Ekrānšāviņš no “X”

VIDEO. “Tas ir jau sācies!” Pēc uzbrukuma svētvietai Kijivā Madjars sola “atriebības konveijeru” 0

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LA.LV
17:30, 16. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas okupācijas spēku veiktajā plašajā gaisa triecienā Kijevai 15. jūnijā tika bojāta arī Kijivas Pečoru lavras Dievmātes Aizmigšanas katedrāle. Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts “Madjars” Brovdi paziņojis, ka Ukraina uz šo uzbrukumu atbildēs.

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Savā ierakstā sociālajā tīklā “Facebook” Brovdi uzsvēra, ka Krievijas iedzīvotāji dzīvos bailēs visā valsts teritorijā. Viņš norādīja, ka Ukrainas Aizsardzības spēki jau ir sākuši atbildes darbības par Krievijas gaisa triecienu Kijivas Pečeru svētvietai.

Pēc viņa teiktā, Ukraina atbild ar triecieniem Krievijas militārajiem un stratēģiskajiem objektiem. 16. jūnija rītā tika ziņots, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti pirmo reizi uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavā.

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Naktī uz 15. jūniju Krievijas okupācijas spēki veica plašu gaisa uzbrukumu Ukrainai. Galvenais mērķis bija Kijiva, kur viens no triecieniem skāra Kijevas Pečeru lavras Dievmātes Aizmigšanas katedrāli.

Krievijas trieciendrons “Shahed” trāpīja katedrāles jumta centrālajā daļā, izraisot plašu ugunsgrēku. Liesmas aptvēra aptuveni 800 kvadrātmetru lielu platību.

Kamēr glābēji dzēsa ugunsgrēku Kijevas Pečeru lavrā, okupācijas spēki veica atkārtotu uzbrukumu. Tā rezultātā tika bojāts Kušņikas tornis – 17. un 18. gadsimta aizsardzības būve, kā arī ēka “Misteckais arsenāls”.

Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha uzbrukumu lavrai nosauca par barbarisku rīcību, uzsverot, ka tā ir viena no svētākajām kristietības vietām.

Viņš paziņoja, ka Ukraina UNESCO mehānismu ietvaros aktualizēs jautājumu par Krievijas īstenoto Ukrainas kultūras objektu iznīcināšanu un zaimošanu.

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