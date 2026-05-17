Viss kā pa kalniem! Pirmdienas laika prognoze nav iepriecinoša 0
Pirmdien Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona – teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, bet dažviet arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Vakarā lokāli valsts rietumos lietus būs ilgstošs.
Ziemeļu puses vējš nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni, pērkona negaisa laikā tas varētu būt brāzmains. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+19 grādiem, bet vietām piekrastē līdz +11…+15 grādiem.
Arī Rīgā diena būs mākoņaina. Sākot no pēcpusdienās gaidāms lietus, iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no ziemeļu puses. Pērkona negaisa laika iespējamas krasas vēja brāzmas. Savukārt gaiss iesils līdz +13…+15 grādiem.
Gaidāmajā naktī debesis būs mākoņainas, skaidrojoties tikai vietām. Dažviet austrumu rajonos ir gaidāms lietus, bet no rīta dienvidaustrumos iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Vietām piekrastes rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.
Naktī vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses, bet gaiss atdzisīs līdz +7…+12 grādiem. Kurzemē būs par kādu grādu aukstāks.
Arī Rīgā naktī debesis aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7…+8 grādiem.