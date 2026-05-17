Atvara
8:51, 17. maijs 2026
Latvijas pārstāve – dziedātāja Atvara – ar dziesmu “Ēnā”, Eirovīzijas otrajā pusfinālā ierindojusies 13. vietā starp 15 dalībniekiem, liecina informācija konkursa tīmekļvietnē.

Konkursa rīkotāju publiskotie rezultāti liecina, ka Atvara saņēmusi 49 punktus – 28 devusi žūrija, bet skatītāju balsojumā iegūts 21 punkts.

Kā vēstīts, 70. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvarējusi Bulgārijas pārstāve Dara ar dziesmu “Bangaranga”.

Kā vēsta konkursa organizatori, Bulgārija balsojuma kopsummā ieguva 516 punktus. Bulgārijas pārstāve ieguva pārliecinošu uzvaru žūrijas balsojumā ar 204 punktiem, kam sekoja skatītāju balsojuma rezultāts – 312 punkti. Līdz šim konkursā Bulgārija labāko rezultātu bija sasniegusi 2017. gadā, iegūstot otro vietu.

Dziesma uzvarēja abās balsošanas kārtās, un tas ir pirmais gadījums gandrīz desmit gadu laikā, kad žūrija un skatītāji ir izvēlējušies vienu un to pašu uzvarētāju, informē konkursa rīkotāji.

Šogad otrajā vietā palikusi Izraēla ar 343 punktiem, bet trešajā – Rumānija ar 296 punktiem.

Lietuva, kas bija vienīgā finālam kvalificējusies Baltijas valsts, palika 22. vietā ar 22 punktiem.

Kopumā finālā piedalījās 25 valstis.

