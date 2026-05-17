Tā bija taisnīga atbilde! Zelenskis komentē Maskavā notiekošo 0
Ukrainas triecieni Maskavas reģionam bija taisnīga atbilde uz Krievijas kara turpināšanu un uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, svētdien sociālajos tīklos pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Mūsu atbildes uz Krievijas kara turpināšanu un triecieniem mūsu pilsētām un apdzīvotajām vietām ir pilnīgi taisnīgas,” norādīja Zelenskis.
“Šoreiz Ukrainas sankcijas ar tālas darbības iedarbību ir skārušas Maskavas reģionu, un mēs skaidri sakām krieviem – viņu valstij šis karš ir jāizbeidz,” uzsvēra prezidents.
“Ukrainas dronu un raķešu ražotāji turpina darbu. Izsaku pateicību Ukrainas Bruņotajiem spēkiem un visiem Ukrainas Aizsardzības spēkiem par precizitāti. Attālums no Ukrainas valsts robežas ir vairāk nekā 500 kilometru,” pauda Zelenskis.
Krievijas pretgaisa aizsardzības līdzekļu koncentrācija Maskavas reģionā ir vislielākā, tomēr Ukrainas aizstāvji to pārvar, norādīja prezidents.
Jau ziņots, ka Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma.
Varasiestādes ziņo par trim bojāgājušajiem un vairāk nekā desmit ievainotajiem, un vairākās vietās, arī Šeremetjevas starptautiskajā lidostā, pēc dronu triecieniem un atlūzu nogāšanās izcēlušies ugunsgrēki.
Dronu triecieniem bija pakļauti arī reģiona naftas rūpniecības objekti.
Zelenskis aizvadītajā nedēļā brīdināja, ka Ukraina noteikti atbildēs uz 13. un 14. maija Krievijas masveida dronu un raķešu triecieniem. To gaitā Kijivā tika nogalināti vairāk nekā 20 cilvēki.