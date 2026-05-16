“Vislatvijas šausmu stāsta varoņi!” Soctīklotāji reaģē uz Šlesera piedāvātā Ministru kabineta sastāvu 2
Partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) piedāvā apvienot vairākas ministrijas un sestdien kongresā nosauca ministru kandidātus.
Partijas līderis Ainārs Šlesers jau iepriekš publiski paudis, ka ir gatavs ieņemt premjera amatu. Sestdien partijas kongresā tika nosaukti ministru kandidāti.
Saeimas deputāte Linda Liepiņa nosaukta kā Saeimas priekšsēdētājas kandidāte, Eiropas Parlamenta deputāts Vilis Krištopans finanšu ministra, bet Rīgas domes deputāts Edvards Šlesers kā ekonomikas ministra kandidāts.
Partija piedāvā apvienot Iekšlietu un Aizsardzības ministrijas un šādas ministrijas vadīšanu uzticēt Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam. Tāpat partija piedāvā apvienot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Zemkopības ministriju, iestādi uzticot vadīt Valkas mēram Ventam Armandam Krauklim.
Labklājības ministra amatam minētas trīs personas – Saeimas deputāte Ramona Petraviča, mācītājs un bijušais parlamentārietis Ainārs Baštiks, kā arī Rīgas domes deputāts Andrejs Klementjevs.
Saeimas deputāte Ilze Stobova būs izglītības ministres kandidāte, LPV preses sekretāre Līga Krapāne būs kultūras ministres kandidāte, Saeimas deputāts Ringolds Balodis – tieslietu ministra, Rīgas domes deputāts Andris Ozols – veselības ministra, bet bijušais Rīgas ostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs – satiksmes ministra amata kandidāts.
Ko par Šlesera piedāvāto ministru kabinetu domā soctīklotāji?
“Tagad skaidrs, kāpēc mums ar labklājību valstī nav viss kārtībā, jo šobrīd ir tikai viena Labklājības ministrija, bet vajag trīs. Iesaku izdomāt vēl dažas ministrijas, lai Maijai un Ričardam arī tiek.”
“Linda Liepiņai varētu uzticēt govju slaukšanas amatu. Saeimas priekšsēdētāja atradusies.”
“Ekonomikas ministrs vispār ir raķete.”
“Loginovs — satiksmes ministrs? Neesi domājis par stand-up komiķa karjeru?”
“Nevis Ministru kabinets, bet Vislatvijas šausmu stāsta varoņi!”
“Tēvs — ministru prezidents, dēls — ekonomikas ministrs! Ko gan ģimenē vēl varētu vēlēties?”
“Ej tak tu ieskrieties! Vēl zaglīgāku Ministru kabinetu nevarētu iedomāties.”
“Visiem ļauts sapņot.”
“Saprotu, ka vēlies būt Ministru prezidents, bet domāju, ka būtu bijis gudrāk sevi ielikt Ekonomikas vai Satiksmes ministrijā. Nezinu, vai VDD tev dos vajadzīgo pieeju valsts noslēpumam.”
“Lai Dieviņš nogrābstās!”
Šlesera piedāvātais Ministru kabinets👍
Ainārs Šlesers – Ministru prezidents
Linda Liepiņa – Saeimas priekšsēdētāja
Vilis Krištopans – Finanšu ministrs
Edmunds Zivtiņš – Iekšlietu
un Aizsardzības ministrs (apvienotas ministrijas)
Edvards Šlesers – Ekonomikas ministrs
Ramona… pic.twitter.com/swKBsW2PvA
— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) May 16, 2026