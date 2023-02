Uzbrukuma mēģinājums Vuhledarā beidzies ar smagu “pērienu” – likvidēts Krievijas komandieris ar visu štābu

Krievijas uzbrukuma mēģinājums Vuhledarā beidzies ar smagu “pērienu”, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš. Ukraiņi pie Vuhledaras viņsaulē aizraidījuši Krievijas 14. Speciālo uzdevumu brigādes jeb tā dēvētā “specnaz” komandieri ar visu štābu.

Slaidiņš uzsver, ka tas ir liels sasniegums, jo likvidēta Krievijas karaspēka elite.

NBS majoru pārsteidz Krievijas jūras kājnieku taktika – vienā un tajā paša laikā, vienā un tajā pašā virzienā, artilērija, kājnieku trieciens… un tā atkārtojas ik pa pāris stundām: “Tiklīdz sāk šaut krievu artilērija zina, ka tūlīt būs triecien. Bez improvizācijas – vienkārši frontāli uzbrukumi.”

Video liecina, ka sadedzināts arī ļoti liels daudzums krievu tehnikas. Turklāt paši krievi atvieglo ukraiņiem dzīvi, savelkot tos vienā čupā. Slaidiņam šķiet dīvaina šāda krievu karošanas taktika.

Sunaks: Lielbritānijas tanki “Challenger 2” tiks izvietoti Ukrainā nākamajā mēnesī

Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks trešdien paziņoja, ka Lielbritānijas tanki “Challenger 2” tiks izvietoti Ukrainā nākamajā mēnesī.

“Ukraiņu apkalpes, kas ieradās pagājušajā nedēļā, nākamajā mēnesī izmantos “Challenger 2″ tankus, lai aizstāvētu Ukrainas suverēno teritoriju,” kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pavēstīja Sunaks.

Viņš ar Zelenski apmeklēja armijas bāzi Anglijas dienvidrietumos, kur tiek apmācīti ukraiņu karavīri. Sunaks pavēstīja, ka attiecībā uz militāro palīdzību Ukrainai “nekas nav noņemts no galda”, un iznīcinātāji bija “sarunas daļa”.

