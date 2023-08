Žaklīna Cinovska: Viss, ko Ukrainā cilvēki man teica – nepieļaujiet mūsu kļūdas! Ieteikt







“Ukraiņiem tagad ļoti izgaismojas kolaboranti un viņi ļoti skarbi pret to izturas. Un viņi vairs nevar arī tā noslēpties. Kad dzīvoju Odesā, tur katru dienu vismaz vienu “paņēma” – no domes, no policijas, no pašvaldībām…” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta iTV režisore un producente Žaklīna Cinovska.

“Bet vienalga viņi tāpat kā mēs iemanās kaut kādā veidā spēlēt ar to lielo valsti [Krieviju]. Mums, starp citu, šī lieta ir ļoti nopietna. Visu, ko es tur esmu dzirdējusi no viņiem – nepieļaujiet mūsu kļūdas, neejiet pavadā tiem cilvēkiem, kuriem ir saikne ar Krieviju. Ko es viņiem varu atbildēt… Tā mums ir, jā,” nosaka Cinovska.