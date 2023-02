Zatlers: Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi ir līdzatbildīgi par Putina karu Ukrainā Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Grūti novērtēt, kāda ir Latvijā dzīvojošo krievu attieksme pret karu Ukrainā, taču tie Krievijas pilsoņi, kuri piedalījušies Krievijas Valsts domes vēlēšanās, ir līdzatbildīgi par karu Ukrainā, tā savu viedokli TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauž Latvijas Valsts prezidents (2007-2011) Valdis Zatlers.

Eksprezidents norāda, ka robežšķirtne saistībā ar izpratni par karu Ukrainā ir ļoti grūti nosakāma, jo tā “neiet pa etniskām vai pilsoniskām robežām, viņa iet pa emocionālām robežām”.

Arī runajot par Latvijā dzīvojošo krievu nostāju par karu Ukrainā, V. Zatlers norāda, ka ir grūti pateikt kāda tā ir, jo cilvēki ir dažādi: “Vai viņiem ir atbildība par to, ka Putina Krievija uzbrūk Ukrainai? Cilvēka prātos mēs jau nevaram ielīst, bet ir viena ļoti vienkārša lieta – pase. Ja jums ir Krievijas pase, jūs esat atbidlīgs! Simtprocentīgi atbildīgs par šo te neģēlību, šo apgresiju, par šiem upuriem, nogalināšanu. Ja jums ir Latvijas pase, jūs par to neesat atbildīgs, bet jūs esat atbildīgs par to, kas notiek Latvijā.”

Uz jautājumu, vai Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem atbildības latiņa ir tikpat augsta, kā Krievijā dzīvojošajiem šīs valsts pilsoņiem, V. Zatlers atbild apstiprinoši: “Jā, jo viņi piedalījās vēlēšanās, viņi ievēlēja Putinu, viņi ievēlēja šo Valsts domi. Katrai valstij ir zināma ietekme uz saviem pilsoņiem. Tikpat labi viņus var iesaukt Krievijas armijā no Latvijas un tikpat labi viņiem var teikt: nu, labi, mēs jūs neiesauksim, bet jūs izdarīsiet kaut ko Krievijas interesēs. Krievijas pilsoņi ir bīstami Latvijas valstij.”

