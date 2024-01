Volodimirs Zelenskis Foto. Scanpix/EricxLalmandx

Zelenskis: Izturēt šo gadu nozīmē izturēt visu karu







Izturēt šo gadu nozīmē izturēt visu karu, piektdien videovēstījumā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Izturēt šo gadu nozīmē izturēt visu šo karu. Svarīgs laiks, lielā mērā izšķirošs. Pateicos visiem, kas to apzinās, kas palīdz valstij kļūt stiprākai, bet mūsu karavīriem – nodrošināt iespēju iznīcināt ienaidnieku,” sacīja prezidents.

Viņš pieminēja kārtējo soli, ko aizsardzības jomā Ukrainas labā spērusi Vācija.

“Tās ir raķetes pretgaisa aizsardzībai, tā ir 155.kalibra artilērija, kā arī citas nepieciešamas lietas. Paldies. Ļoti laicīga pakete,” atzina Zelenskis.

“Gaidām tādus soļus arī no citiem mūsu partneriem, arī no Savienotajām Valstīm, lai no šīs ziemas tāpat kā no iepriekšējās Krievijas terors nespētu gūt nekādas uzvaras,” norādīja prezidents. “Katru dienu, katru nakti šajā gadā notiek jaunas sīvas kauju sadursmes. Visintensīvākās kaujas – Avdijivka, Marjinkas virziens, Bahmutas, Limanas, Kupjanskas.”

“Mūsu valsts galvenā prioritāte – dot visu nepieciešamo. Ukrainas aizsardzībai un mūsu aktīvajām darbībām,” rezumēja Zelenskis.