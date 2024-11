Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien sacījis, ka vēlētos nākamgad ar diplomātiskiem līdzekļiem izbeigt karu ar Krieviju.

Piektdien Zelenskis, komentējot savus kontaktus ar nākamo ASV prezidentu Donaldu Trampu, pauda viedokli, ka ar Trampa īstenoto politiku karš Ukrainā beigsies ātrāk.

“Mums no savas puses ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šis karš beigsies nākamgad. Mums tas ir jāizbeidz ar diplomātiskiem līdzekļiem,” intervijā Ukrainas Radio sacīja Zelenskis. “Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi,” viņš uzsvēra.

Starp Krieviju un Ukrainu nav notikušas jēgpilnas sarunas, bet gaidāmā Trampa prezidentūra rada jautājumus par konflikta nākotni, jo republikānis vairākkārt ir izteicis, ka ātri izbeigs šo karu.

“Mums ir jāsaprot, ko vēlas krievi,” sacīja Zelenskis, piebilstot, ka Ukraina karo ar valsti, kas nevērtē augstu savu tautu, kurai ir daudz ekipējuma un kurai ir vienalga, cik daudz cilvēku mirst.

Krievijas diktators Vladimirs Putins ir paziņojis, ka piekritīs sarunām ar Ukrainu tikai tad, ja Kijiva atteiksies no Krievijas okupētās Ukrainas teritorijas. Ukraina, protams, ir noraidījusi Maskavas prasības.

Kremlis pavēstīja, ka Putins piektdien šo prasību atkārtojis telefonsarunā ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu.

Zelenskis intervijā Ukrainas Radio arī sacīja, ka sagaida no Trampa atbalstu, ja Kijiva sāks sarunas ar Maskavu. Viņš par galveno nosacījumu sarunām nosauca “stipru Ukrainu” – gan kaujas laukā, gan diplomātijā.

The US cannot force us to “sit and listen” at the negotiating table.

We are an independent country,”

says Ukraine’s President Zelenskyy in Ukraine Radio interview. pic.twitter.com/Hexc2a6iEb

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2024