VIDEO. Zelenskis NATO samitā pieprasa drošības garantijas, taču vēlāk norāda – tās nevar aizstāt dalību aliansē

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pēc V.Zelenska tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru J.Stoltenbergu pl. 13:58.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ierodoties uz NATO samita sēdi Viļņā, trešdien pieprasījis drošības garantijas, kamēr Kijeva nav pievienojusies aliansei.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs otrdien paziņoja, ka G7 grupas valstis – ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija – gatavojot ilgtermiņa drošības garantijas Ukrainai.

Ukrainai sniedzamās drošības garantijas ir viens no trim svarīgākajiem NATO samita jautājumiem līdz ar ieroču piegādēm Ukrainai un tās iespējamo uzņemšanu aliansē.

Zelenskis uzsvēra, ka vēlas, lai pret Ukrainu izturētos tāpat kā pret visām pārējām valstīm, kas ir jau NATO locekles, un pauda cerību, ka Kijiva tiks uzaicināta iestātos NATO, “kad drošības pasākumi to ļaus”.

Pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu Zelenskis norādīja, ka G7 solījumus nedrīkst vērtēt kā alianses aizstājējus, bet gan vienīgi kā drošības garantijas, kamēr Ukraina atrodas ceļā uz NATO.

“Varam konstatēt, ka šī samita rezultāti ir labi, taču, ja mēs būtu saņēmuši uzaicinājumu [pievienoties NATO], tas būtu bijis optimāli,” atzina Ukrainas prezidents.

The results of the summit are good, but if there would be an invitation to #NATO, they would be ideal, President #Zelenskyy said at a press conference. pic.twitter.com/qZiUgpqbi0

— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2023