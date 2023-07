Premjers Viļņas samitā: “Jo vairāk Maskava izvērsīs karu Ukrainā, jo spēcīgāka būs NATO reakcija”

Jo vairāk Maskava izvērsīs karu Ukrainā, jo spēcīgāka būs NATO reakcija, alianses samita Viļņā otrajā dienā žurnālistiem uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš norādīja, ka vakardienas NATO dalībvalstu līderu tikšanās bija veiksmīga, secinot, ka NATO kļūst arvien stiprāka. Pēc premjera paustā, Somijas pievienošanās NATO un gaidāmā Zviedrijas kļūšana par 32.NATO dalībvalsti padara Baltijas jūras reģionu daudz drošāku.

“Baltijas jūra kļūs par NATO jūru. Tas pozitīvi ietekmēs Baltijas valstu drošību, kas ir būtiski Latvijai. Samitā tika lemts par NATO austrumu flanga stiprināšanu,” uzsvēra Kariņš.

Ministru prezidents uzsvēra, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir nodrošinājis to, ka aliansei ir pievienojušās vēl divas valstis. Tāpat viņš norādīja, ka Krievijai, turpinot karu Ukrainā, liks NATO reaģēt vēl spēcīgāk.

“Tāpat mēs pārrunājām jautājumus, kas saistīti ar Ukrainu. Gribu uzsvērt, ka starp NATO partneriem valda vienprātība, ka mums ir jāatbalsta un jāturpina atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams – līdz Ukraina uzvarēs šajā karā,” žurnālistiem sacīja Ministru prezidents.

#NATO is growing bigger and stronger. New Regional defence plans are approved, they will be implemented thoroughly. There will be more investments in new defence capabilities across the Alliance.

Ukraine’s 🇺🇦 future is in NATO.https://t.co/fEee5AZTbM pic.twitter.com/Oam5RigS9u

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) July 11, 2023