"Zemnieku saeima": Provizoriskais dārzeņu ražas zudums šogad varētu būt apmēram 30%







Salīdzinot dārzeņu ražību no hektāra pērn un šogad, kopējās šī gada provizoriskais ražas zudums varētu būt aptuveni 30%, aģentūrai LETA atzina biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

Viņa skaidroja, ka ražas zudumu ietekmēja Latvijai neraksturīgie laikapstākļi.

Precīzu ražas zudumu vēl nevar aprēķināt, jo lielākā daļa dārzeņu nav novākti no laukiem, taču kopumā tas varētu būt apmēram 30%.

Dzelzkalēja-Burmistre norādīja, ka krietni cietuši ir kartupeļi, jo lietainais pavasaris aizkavēja kartupeļu stādīšanu, savukārt ilgstošais karstuma un sausuma periods tiem neļāva izaugt, turklāt daudzviet lakstus noēda Kolorādo vaboles. Pēc tam laksti nokalta un raža īsti neizveidojās.

“Šobrīd zem lakstiem var atrast pa kādiem četriem kartupeļiem,” piebilda biedrības pārstāve.

Rezultātā, kā secināja Dzelzkalēja-Burmistre, kartupeļu raža ir aptuveni divas reizes mazāka nekā pērn. Tomēr situācija visos reģionos nav vienāda, jo raža var atšķirties arī vienā saimniecībā – ir lauki, no kuriem var iegūt 30 tonnas kartupeļu no hektāra, un ir lauki, no kuriem var iegūt vien desmit tonnas.

Burkānu, kāpostu un galda biešu raža prognozējama par trešdaļu mazāka nekā pērn. Bietes gan esot “mazliet atjēgušās” no karstuma un, iespējams, ka kaut kas vēl izaugšot, jo biešu vākšana parasti notiek tikai oktobra sākumā. Pēc Dzelzkalējas-Burmistres teiktā, karstumu labāk pārcieta tās saimniecības, kurām bija iespēja savus laukus laistīt.

Vaicāta par ražas ietekmi uz tirgu, Dzelzkalēja-Burmistre atzina, ka ražas zuduma rezultātā iepirkuma cenas šobrīd ir augstākas. Cita starpā par 60% pieaugušas kartupeļu cenas, tomēr pagaidām vēl nav zināms, vai tas audzētājiem kompensēs zudumus, jo kartupeļu cenu būtiski ietekmē situācija Polijā, kas ir lielākie konkurenti vietējiem dārzeņu audzētājiem.

“Pircējiem noteikti jāņem vērā, ka dārzeņi veikalos maksās vairāk nekā iepriekšējos gadus,” brīdināja Dzelzkalēja-Burmistre.

