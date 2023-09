Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns ar bruņuvilcienu ir izbraucis no Phenjanas uz Krieviju, otrdien apstiprināja Ziemeļkorejas valsts kontrolētā ziņu aģentūra KCNA.

Kims devās ceļā svētdienas pēcpusdienā, un no viņa “sirsnīgi atvadījās augstākās amatpersonas un Phenjanas iedzīvotāji”, ziņoja KCNA.

Jau ziņots, ka Kremlis pirmdien apstiprināja, ka Vladivostokā ir plānota Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Kims ieradīsies Krievijā pēc Putina uzaicinājuma.

Laikraksts “The New York Times” jau pagājušajā nedēļā ziņoja, ka tiek gatavota šāda tikšanās.

Kims iepriekš bijis Krievijā tikai vienreiz, kad viņš 2019.gada aprīlī apmeklēja Vladivostoku. Arī toreiz viņš brauca ar savu bruņuvilcienu.

2019.gadā notikušās vizītes laikā Kima sarunas ar Putinu fokusējās uz Ziemeļkorejas kodolprogrammu un ekonomiskās sadarbības pastiprināšanu, bet šīm sarunām nebija konkrētu rezultātu.

Ziemeļkorejas bruņuvilciens, kurā atrodas šīs valsts līderis Kims Čenuns, iebraucis Krievijā, otrdien vēsta Krievijas mediji. Vilciens šķērsoja abu valstu robežu Krievijas Piejūras novadā, ziņoja aģentūra “Ria Novosti” un publicēja fotogrāfijas, kurās redzams bruņuvilciens.

North Korea dictator Kim Jong Un’s armored train has crossed the border into Russia for a meeting with dictator Putin to finalize their weapons deal. https://t.co/z49o3OegxF pic.twitter.com/7dKvJntS13

🇰🇵North Korea is under severe sanctions of the security council of 🇺🇳#UN, restricting all military relations. Now Kim Chen In has came to 🇷🇺#Russia, where he and Putin is going to discuss the possible supply of ammunition to help Putin kill 🇺🇦Ukrainians.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/yXyBtyIOuD

