Zinātnieki analizē sejas masku materiālu efektivitāti pret Covid-19. Ko atklāj pētījums?







Lielbritānijas, Lietuvas un Ukrainas zinātnieku grupa Lietuvas Valsts Fizikas Zinātņu un Tehnoloģiju Pētniecības Centra (FZTC) zinātnieces Dr Steigviles Bičenkienes (Dr. Steigvilė Byčenkienė) vadībā ir veikusi pētījumu par nanodaļiņu lomu koronavīrusa izplatībā, portālu LA.LV Lielbritānijas vēstniecība Rīgā.

Projekta ietvaros zinātnieku grupa no trim valstīm vairāk nekā trīs mēnešu laikposmā veica 24 dažādu audumu un to kombināciju, ko izmanto individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošanā, tajā skaitā pret Covid-19 izplatību, detalizētu izpēti.

Visbūtiskākais faktors sejas masku efektivitātē pret Covid-19 ir medicīniskā materiāla lietošana. Visefektīvākās ir medicīnas maskas.

Izmantojot auduma sejas maskas būtu svarīgi lietot tādas, kurās būtu izveidota speciāla iekšēja kabatiņa, kurā varētu ievietot polipropilēnu – materiālu, kuru izmanto medicīnas maskās. Tas nodrošinātu šo masku atbilstību prasībām un lielāku aizsardzību pret koronavīrusa izplatību, ierobežojot inficēšanās iespējas.

Pēc zinātnieku teiktā, pētījuma rezultātā gūtās atziņas un ieteikumi ļaus labāk izprast Covid-19 izplatību pasaulē un palīdzēs samazināt Covid-19 izplatību. Tāpat šis pētījums sekmēs esošo un nākotnes infekciju slimību izplatību ierobežošanu.

„Sertificētu medicīnisko masku un respiratoru efektivitāte lielā mērā nosaka to pareiza valkāšanas, savukārt auduma masku efektivitāti nosaka to izgatavošanā izmantoto materiālu īpašības.

Pandēmijas sākumposmā, reaģējot uz internetā pieejamām pamācībām auduma masku izgatavošanā un nepietiekamām zināšanām par faktoriem, kas ietekmē auduma masku efektivitāti, Pasaules Veselības Organizācija (PVO) aicināja veikt turpmākus zinātniskos pētījumus.

Apvienojot Lietuvas, Lielbritānijas un Ukrainas zinātniekus esam nolēmuši veikt detalizētu pētījumu ar dažādu audumu un to kombināciju efektivitāti gatavojot sejas aizsargmaskas”, – teica Dr. S. Bičenkiene, FZTC apkārtējās vides pētījumu nodaļas vadītāja.

Ar Lielbritānijas valdības atbalstu Lietuvas Fizisko Zinātņu un Tehnoloģiju Centrs iegādājās projekta pētījumiem nepieciešamo aprīkojumu – aerodinamisko spektrometru aerosola daļiņu izmēra noteikšanai.

Šī inovatīvā iekārta palīdzēja pētniekiem detalizēti analizēt gan masku auduma filtrēšanas īpašības, gan nosakot dažādu audumu caurlaides īpašības attiecība uz daļiņu lielumu (MPPS, angl. most penetrating particle size).

Projektu iniciēja Lietuvas Valsts Fizikas Zinātņu un Tehnoloģiju Pētniecības Centra (FZTC) pētnieki. FZTC tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem zinātniski pētnieciskiem institūtiem Baltijas valstīs. Tas nodarbojoties ar unikāliem fundamentālajiem pētījumiem un tehnoloģiskām izstrādnēm.

Projekta vadītāja Steigvile Bičenkiene ir FZTC apkārtējās vides pētījumu nodaļas vadītāja. Zinātņu doktore S. Bičenkiene ir eksperte apkārtējās vides un klimata pārmaiņu zinātnēs, un viņas pētniecisko darbību atzinīgi novērtējusi starptautiskā zinātniskā sabiedrība.

Lielbritānijas pārstāvis pētījumā Birmingemas Universitātes profesors Frensiss Poups (Professor Francis Pope, PhD, MChem, MA(Cantab), University of Birmingham) ir pasaulē atzīts atmosfēras zinātņu eksperts. Profesors Poups pēta gaisa kvalitātes, klimata pārmaiņu un pilsētu ilgtspējīguma likumsakarības, apvienojot informāciju no tādām jomām, kā ķīmija, bioloģija, fizika un sociālas zinātnes, lai izprastu, kā klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojums (piemēram, bioaerosola daļiņas) ietekmē cilvēka veselību, un kā tas sasaistās ar pilsētu ilgtspējīgo attīstību. Profesors ir sekmīgi darbojies vairākos starptautiskos projektos Lielbritānijā, Āfrikā un Indijā.

Ukrainas pārstāvis pētījumā ir prof. Petrs Strižaks (СТРИЖАК Петро Євгенович) no Ukrainas Zinātņu Akadēmijas L.V. Pisarževska Fizikālās Ķīmijas Institūta (Інститут Фізичної Хімії Імені Л. В. Писаржевського Національної Академії Наук України) veic fundamentālos un lietišķos pētījumus dažādās fizikas jomās.

Viņš ir vairāk nekā 300 zinātnisku rakstu, 100 konferenču referātu autors, 40 patentu līdzautors un vairāku Ukrainas zinātnisku organizāciju biedrs.

Projekts “Lielbritānijas, Lietuvas un Ukrainas kopprojekts – nanodaļiņu ietekme uz aizsardzību pret koronavīrusu” (Joint United Kingdom, Lithuania and Ukraine project – evaluation of nanoparticles from coronavirus safety perspective) tika īstenots ar Lielbritānijas valdības atbalstu.