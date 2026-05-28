Vai mums Latvijā jāuztraucas par Hanta vīrusu? Eksperts skaidro, cik tas ir bīstams 0
Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra studiju direktors Kaspars Tārs TV24 raidījumā “Dr. Apinis” skaidroja, kas ir Hanta vīrusi un kā tie izplatās.
Viņš norādīja, ka Hanta vīrusi ir vairāki un tie visi ir zoonotiski, proti, saistīti ar konkrētiem grauzējiem kā infekcijas rezervuāru. Dažādi vīrusa veidi var izraisīt atšķirīgus simptomus, tostarp smagākos gadījumos – hemorāģisko drudzi ar nieru vai kardio-pulmonāru sindromu.
Tārs skaidroja, ka konkrētais variants, kas konstatēts uz kuģa notikušajā saslimšanas gadījumā, ir viens no retajiem Hanta vīrusiem, kas var tikt pārnests no cilvēka uz cilvēku. Iepriekš bijušas diskusijas par iespējamu izplatību pa gaisu, tomēr novērojumi liecina, ka tas var notikt, lai gan ne tik viegli kā, piemēram, Covid-19 gadījumā.
Viņš uzsvēra, ka vīruss nav ļoti lipīgs un inficēšanās parasti prasa ciešu kontaktu starp cilvēkiem. Pretējā gadījumā, pēc viņa teiktā, uzliesmojums būtu daudz plašāks.
Komentējot riskus sabiedrībai, profesors norādīja, ka šobrīd konkrētajam Hanta vīrusa variantam īpašam satraukumam pamata nav. Vienlaikus viņš piebilda, ka nākotnē var parādīties arī lipīgāki varianti, kā tas novērots citu vīrusu gadījumos.
Tārs arī norādīja, ka šobrīd nav pieejamu vakcīnu pret Hanta vīrusiem, lai gan notiek to izstrāde, tostarp arī starptautiskos farmācijas uzņēmumos, kas iepriekš strādājuši ar Covid-19 vakcīnām.