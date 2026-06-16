Zinātnieki pamanījuši ko neparastu ap Sauli – parasti šādi “signāli” novērojami pirms lieliem notikumiem 5
Zinātnieki, iespējams, ir novērojuši, kā Saule “signalizē” par izvirdumu vairākas stundas pirms tā notikšanas. Balstoties uz retu datu kopu, kas tika iegūta stundās pirms milzīga Saules uzliesmojuma, zinātnieki ir identificējuši virkni izmaiņu Saules atmosfērā, kas sniedz jaunus pavedienus par to, kā sākas šādi spēcīgi izvirdumi,par to vēstīts vietnē Space.com.
Nākotnē šie rezultāti varētu palīdzēt uzlabot kosmosa laikapstākļu prognozēšanu. “Es nebiju gaidījis to, ko atradu,” sacīja Luiss Seifrics, Ņūdžersijas Tehnoloģiju institūta doktorants, kurš vadīja šo pētījumu.
Saules uzliesmojumi ir spēcīgi radiācijas sprādzieni, ko izraisa pēkšņa magnētiskās enerģijas atbrīvošanās. Spēcīgākie no tiem var traucēt radiosakaru darbību, bojāt satelītus un izraisīt ģeomagnētiskās vētras, kas ietekmē infrastruktūru uz Zemes. Tomēr, neskatoties uz gadu desmitiem ilgiem pētījumiem, zinātnieki joprojām pilnībā neizprot, kas tieši izraisa šos izvirdumus.
Daļa problēmas ir praktiska. Lai gan kosmosa kuģi nepārtraukti novēro Sauli, detalizētus novērojumus tieši pirms uzliesmojuma ir grūti iegūt. Augstas izšķirtspējas instrumenti parasti koncentrējas uz aktīvajiem reģioniem, kas jau rada aktivitāti, un pētnieki bieži sāk detalizētu analīzi tikai pēc tam, kad uzliesmojums jau ir noticis.
Jaunajā pētījumā Seifrica komanda izmantoja īpaši veiksmīgu datu kopu, kas fiksēja X9 klases uzliesmojuma veidošanos 2024. gada 3. oktobrī. Analīze atklāja vairākas izmaiņas Saules atmosfērā stundās pirms eksplozijas, sniedzot jaunus pavedienus par to, kā sākas lielie uzliesmojumi, un, iespējams, pat agrīnas brīdinājuma pazīmes nākotnes notikumiem.
Šo aktīvo Saules reģionu jau iepriekš bija raksturojuši vairāki spēcīgi uzliesmojumi, tāpēc zinātnieki tam sekoja ar vairākiem novērošanas instrumentiem. Starp tiem bija arī NASA “Interface Region Imaging Spectrograph” (IRIS) – kosmosa teleskops, kas pēta Saules atmosfēras slāņus ļoti augstā detalizācijā.
Tā kā IRIS jau novēroja šo reģionu, pētnieki ieguva gandrīz piecas nepārtrauktas novērojumu stundas pirms uzliesmojuma, kas deva retu iespēju ielūkoties procesos, kas notiek Saules atmosfērā pirms šāda sprādziena.
“Es izvēlējos šo notikumu, jo gaidīju, ka uzliesmojums būs pietiekami spēcīgs, lai redzētu šādas pazīmes,” sacīja Seifrics. “Ir ļoti maz tādu, kas sasniedz šādu jaudas līmeni.”