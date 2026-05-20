ASV zaudē savu miljoniem vērto Marsa zondi absurda iemesla dēļ – pie vainas bija pēdas
Amerikas Savienoto Valstu sasniegumi kosmosa izpētē ir iespaidīgi; pietiek pieminēt vien “SpaceX” un globālo “Starlink” satelītu tīklu. Taču viena no skaļākajām NASA neveiksmēm pierādīja, ka pat modernākās tehnoloģijas var sagraut šķietami sīka kļūda.
1999. gadā NASA zaudēja kosmosa zondi “Mars Climate Orbiter”, jo aprēķinos tika sajauktas divas dažādas mērvienību sistēmas, raksta zinātnes portāls Iflscience.com.
Misijas mērķis bija pētīt Marsa klimatu un atmosfēru.
Plāns paredzēja, ka kosmosa kuģis ieies Marsa orbītā un pakāpeniski samazinās ātrumu, izmantojot planētas atmosfēru. Taču viss notika pavisam citādi.
Tuvojoties Marsam, zonde nolaidās pārāk zemu atmosfērā. Milzīgā berze pret atmosfēras slāņiem kosmosa kuģi burtiski sašķaidīja gabalos dažu acumirkļu laikā.
Vēlākā izmeklēšana atklāja pārsteidzošu iemeslu –
kuru NASA paredzējusi visām savām misijām.
Problēma radās programmatūrā, ko izstrādāja privātais uzņēmums “Lockheed Martin”. Sistēma dzinēju jaudu aprēķināja mārciņu spēka sekundēs, lai gan NASA izmantoja ņūtonsekundes. Atšķirība bija milzīga – aptuveni 4,45 reizes. Tieši šī kļūda novirzīja zondi no pareizās trajektorijas un noveda pie katastrofas.
Imperiālā mērvienību sistēma, kurā attālumu mēra pēdās un svaru mēra mārciņās, bet tilpumu – galonos vai mucās, ASV saglabājusies vēl no Britu impērijas laikiem.
Līdz ar to “Mars Climate Orbiter” kļuva par vienu no slavenākajiem piemēriem tam, cik dārgi var maksāt pavisam elementāra nesaskaņa aprēķinos.