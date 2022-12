Lampiņu virtenes – viens no bīstamākajiem un elektronedrošākajiem pirkumiem Ieteikt







Elektrisko lampiņu virtenes faktiski ir viens no bīstamākajiem produktiem. Otrs – pagarinātāji. Tiem parasti tiek konstatēti paaugstināti riski, jo daudz no tā cilvēki iepērk pa taisno no trešajām valstīm. Šādu komentāru TV24 raidījumam “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sniedza Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore.

“Šie produkti nav pienācīgi pārbaudīti. Arī mūsu interneta veikali ne vienmēr pienācīgi tos pārbauda, līdz ar to šie produkti rada paaugstinātu ugunsnedrošības risku – pastāv risks, ka var sākties ugunsgrēks. Īpaši, ja cilvēks nav klāt, var notikt liela nelaime,” brīdina Vītoliņa.

PTAC norāda, ka tendence jau ir vērojama vairākus gadus, problēma ir jau ilgstoša, ko apliecina veiktās pārbaudes. Vītoliņa gan nezināja, vai no konkrētām ierīcēm ugunsgrēks ir sācies, jo statistikas par to nav.































































































