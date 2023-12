Ekrānšāviņš no “X”

Ietekmīgais žurnāls “Times” par Gada cilvēku šoreiz izvēlējies popzvaigzni, nevis finālistus, kuru vidū bija Holivudas streikotāji Bārbija un Lielbritānijas karalis Čārlzs III.

“Izvēlēties vienu cilvēku, kas pārstāv astoņus miljardus planētas cilvēku, nav viegls uzdevums. Mēs izvēlējāmies to, kas simbolizē prieku. Kāds, kas nes gaismu pasaulei,” trešdienas rītā NBC raidījumā “Today” sacīja žurnāla galvenais redaktors Sems Džeikobss. “Viņa bija kā laikapstākļi, viņa bija visur.”

Teilore Svifta pārspēja astoņus citus finālistus, kas šonedēļ tika paziņoti raidījumā “Today”, tostarp karalis Čārlzs III un Bārbija. “Sviftas kā mākslinieces sasniegumi kultūras, kritiskā un komerciālā ziņā ir tik milzīgi, ka to atstāstīt šķiet gandrīz nelietderīgi,” raksta žurnāls.

Svifta 2023. gadā dzīvoja daudzos virsrakstos, ko daļēji izraisīja viņas ārkārtīgi populārā “Eras Tour”. Viņas 2014. gada albuma “1989” atkārtota ieraksta izdošana, kas pārspēja pārdošanas rekordus, un viņas ciešās attiecības ar Kanzassitijas Chiefs.

Svifta ir kļuvusi arī par akadēmiskās un (vēl vairāk) žurnālistikas intereses objektu: Hārvardas universitāte piedāvās nodarbību “Taylor Swift un viņas pasaule”, un Gannett, lielākā ASV laikrakstu ķēde, iecēla īpašu reportieri, kas atspoguļos neko citu kā tikai Sviftu.

“Times” piešķir titulu “personai, grupai vai koncepcijai, kas pēdējo 12 mēnešu laikā visvairāk ietekmējusi pasauli”. Balva savulaik ieviesta kā mārketinga triks 20. gadsimta 20. gados.

Pagājušajā gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā, žurnāls atzinību piešķīra Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un “Ukrainas garam”. Žurnāls Īlonu Masku nosauca par 2021. gada cilvēku. “Ar viņa pirksta vēzienu akciju tirgus paceļas vai nokrīt,” toreiz rakstīja žurnāls.

Tikmēr Latvijas sabiedrība socvietņe “X” pauž dalītas emocijas par šā titula ieguvēju šogad. Lūk, viedokļi.

Žurnāla Time gada cilvēks 2022 un 2023. Daiļrunīgi. Rietumi ir noguruši no kara šausmām. pic.twitter.com/IR21lFO92s

Vai, kā nule Briselē krokodila asaras raudādama rīmēja Daugsvpils aktīviste Olga: “there no missiles flying, but people are dying”

— AM (@AgneseMargevica) December 6, 2023