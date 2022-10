Foto: Shutterstock

Zvaigznes tev iesaka atbrīvoties no visa nepatīkamā! Horoskopi 21.oktobrim







Auns

Tev gaidāma diena, kurā būs piepelnīšanās iespējas – tavs maciņš var kļūt biezāks. Tāpat tu beidzot aizdomāsies par nopietnām un ilglaicīgām attiecībām. Iespējams – par ģimeni un bērniem.

Vērsis

Šodien tu izrādīsi savu dabas doto racionalitāti itin visā, kam ķersies klāt. Galvenais, lai saņemtā nauda netiktu iztērēta izklaidēm un nevaldāmai jautrībai. Esi piesardzīgs ar alkoholiskajiem dzērieniem – pastāv saindēšanās varbūtība.

Dvīņi

Zvaigznes tev iesaka atbrīvoties no visa nepatīkamā – it īpaši no garlaicīga darba un apnicīgiem, neīstiem cilvēkiem. Arī tavi ienākumi pieaugs.

Vēzis

Šodien tev ir iespēja nomainīt esošo darbavietu pret citu – perspektīvāku. Tevi piesaistīs ne tikai augstais atalgojums, bet arī neparastā specializācija. Teicama diena tāliem un plānotiem projektiem – pat, ja tas nav saistīts ar darbu.

Lauva

Zvaigznes tev iesaka pretoties kārdinājumam pirkt visu, kas veikalos iekrīt acīs, citādi tu atgriezīsies mājās ar lērumu nevajadzīgu lietu un daudz iztērētas naudas.

Jaunava

Šodien tev labāk ieguldīt uzkrāto naudu personiskajā biznesā, nevis doties iepirkšanās tūrē. No tās nebūs nekāda labuma, bet nauda būs izšķērdēta. Lieliska diena, lai apmeklētu ārstus.

Svari

Zvaigznes tevi brīdina – tieksme pēc varas un agresīviem izlēcieniem tev ir pārāk liela. Tas nozīmē, ka tev jābūt uzmanīgam vārdos un rīcībā. Pastāv konfliktu varbūtība uz līdzenas vietas, un neko labu tev tas nesola.

Skorpions

Teicama diena, lai tu apkopotu sava darba rezultātus. Ja tu esi kaut ko paveicis, novāc ražu. Priekšniecība par tevi ir sajūsmā, tāpēc galvu augstāk!

Strēlnieks

Tev šodien būs nepieciešama palīdzība un tu to saņemsi no kāda sev mīļa cilvēka. Taču privātajā dzīvē var gadīties kāds kašķis.

Mežāzis

Šodien tavas pozīcijas un autoritāte ievērojami nostiprināsies. Tavs noskaņojums pieaugs līdz augstai atzīmei. Nedomā pierādīt savu taisnību kolektīvā, jo tas ne tikai nedos labumu, bet sabojās turpmāko sadarbību. Veselības jomā tev ir jāieklausās savā organismā!

Ūdensvīrs

Šī diena solās būt veiksmīga. Vari arī doties iepirkties – veikalos atradīsi īstas pērles par izcilu cenu.

Zivis

Tu šodien mazliet pārspīlēsi visu, kas ap tevi notiek. Labi, ja tev blakus būtu uzticami cilvēki un nomierinātu tevi vajadzīgajos brīžos.