Foto: Karīna Miezāja

Visiem rīdziniekiem atkritumu apsaimniekošanā saglabājas līdzšinējā kārtība, šādu paziņojumu izplatījusi Rīgas dome.

Iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas līdz šim saņēma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu no „Pilsētvides servisa,” tiks nodrošināta pakalpojumu sniegšana ar līdzšinējiem noteikumiem.

Sarunu procedūrā noskaidrots, ka fiziskām personām pakalpojumu sniegs SIA „Eco Baltia vide,” bet juridiskām personām – uzņēmums „Clean R”.

Sarunas procedūras rezultāti ir saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

“Lai turpinātu kontrolēt situāciju, jau šo svētdien kopā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem apsekosim un izvērtēsim kā tiek nodrošināti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi pilsētā. Aicinu arī iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja ir radušies kādi pārpratumi un pakalpojums nav sniegts kā līdz šim,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Atkritumi tiks izvesti neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs būs noslēdzis līgumu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiks piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

Rīgas dome jau ceturtdien, 12. septembrī, vienojās, ka trīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kompānijas: „Eco Baltia vide,” „Clean R” un „Lautus” no šā gada 15. septembra Rīgā turpinās nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar līdzšinējiem noteikumiem, saglabājot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu.

Ministru kabinets trešdien, 11. septembrī, izsludināja ārkārtējo situāciju, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nepārtrauktību Rīgas administratīvajā teritorijā, nepalielinot administratīvo un finansiālo slogu atkritumu radītājiem vai valdītājiem.

Rīgas pašvaldībā situācija atkritumu apsaimniekošanas jomā aktualizējas pēc Konkurences padomes lēmuma, kas uzdot pašvaldībai un SIA „Getliņi EKO” nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Kā paziņojumā uzsver dome – nekādas darbības saistībā ar atkritumu līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu nav jāveic.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā klientu ērtībām ir izveidots

zvanu centrs,

ar kuru var sazināties, zvanot uz tālruni 67 474 700 darba laikā (pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00).

Papildinformāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var iegūt arī rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv.