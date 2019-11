Publicitātes foto

25. un 26. decembrī Ķīpsalas hallē notiks iemīļotie Rīgas Ziemassvētku koncerti, kuros uzstāsies lieliski mūziķi – spilgtā, atraktīvā dziedātāja Dināra Rudāne, šarmanto puišu grupa no Latgales – “Baritoni”, pazīstamais rokmūziķis Atis Ieviņš, neordinārā mūziķe Katrīna Gupalo un daudzpusīgais solists, grupas “Framest” dalībnieks Mikus Abaroniņš. Krāšņā koncertā mākslinieki aicinās ne tikai sapņot, bet arī iedvesmoties lieliem darbiem!

“Ziemassvētkos tumsa uzvar gaismu un ideāli stāv pāri sadzīves niekiem. Ziemassvētkos piedzima Jēzus – cilvēks, kurš neatgriezeniski mainīja pasauli. Arī mākslinieku misija ir iedvesmot cilvēkus. Vistiešākajā veidā to dara mūzika, tāpēc šogad mēs vēlamies klausītājus iedvesmot jauniem, lieliem darbiem. Darīsim pasaulē labu! Varoņi ir tepat mums līdzās!” aicina koncerta idejas autors, režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs.

Programmā ir ietverti Džona Lenona, Endrjū Loida Vēbera, Maikla Džeksona superhiti, leģendāras “Queen”, “Metallica” un Bjorkas dziesmas. Līdzās tām arī melodijas, kas ikvienam asociējas ar pašmāju kulta grupām “Jumprava”, “Eolika” un “Menuets”, kā arī Ulda Marhileviča, Ralfa Eilanda, Gunāra Kalniņa kompozīcijas un Ziemassvētku melodijas.

Dināras Rudānes valdzinošā balss klausītāju dvēseles stīgas aizskars gan ar Ulda Marhilēviča, Jāņa Baltausa dziesmu “Vēl” un E. L. Vēbera hitu “Don’t Cry for Me Argentina” no mūzikla “Evita”, gan iedvesmos ar komponista pasaulslavenās rokoperas “Jēzus Kristus superzvaigzne” tāda paša nosaukuma superhitu, kur viņai pievienosies talantīgais Mikus Abaroniņš. Starp citu, šī 1970. gadā tapusī rokopera kļuva par īstu grāvēju un tā laika popkultūras zīmi. Šis darbs savu aktualitāti nav zaudējis vēl šodien, tādēļ tas vienaldzīgus neatstās arī koncerta klausītājus Ķīpsalā.

Puišu vokālā grupa “Baritoni”, kas pērn televīzijas šovā “X-faktors” ieguva 2. vietu un iekaroja daudzu klausītāju sirdis, Ķīpsalā dosies gan lūkot A. Graubas “Ziemeļmeitu”, gan kopā ar spēcīgās roka balss īpašnieku Ati Ieviņu atskaņos “Metallica” leģendāro “Nothing Else Matters” un Maikla Džeksona hitu “We are the World”. Pēdējā dziesmā spēcīgajām vīru balsīm pievienosies arī suģestējošais Katrīnas Gupalo vokāls. Ārzemēs akadēmiski skoloto, neordināro pianisti, dziedātāju un komponisti Katrīnu Gupalo plašāka publika iepazina pērn konkursā “Supernova 2018”, kad mūziķe publiku pārsteidza ar savu kompozīciju un nebēdnīgu, košu priekšnesumu. Arī koncertā Ķīpsalā pārsteigumi neizpaliks – savu daudzveidīgo talantu viņa apliecinās gan ar jaunu dziesmu pašas izpildījumā, gan Bjorkas “It’s Oh So Quiet”, kas šķiet ļoti piemērota gan mūziķes balsij, gan temperamentam.

Aizvien pārliecinošāk sevi kā solistu piesaka pazīstamās vokālās grupas “Framest” dziedātājs Mikus Abaroniņš, kura ikdienas koncertdzīvē vienlīdz labi sadzīvo gan džeza, gan senā mūzika. Šoreiz mākslinieks atklās Džona Lenona un Joko Ono 1972. gadā ierakstītās dziesmas “Happy Xmas (War Is Over)” vēstījumu, kurā pausts protests pret Vjetnamas karu. Mūsdienās dziesma bieži ir iekļauta daudzu mūziķu repertuārā, jo tās melodija un saturs ir aktuāli arī šodien.

Rīgas Ziemassvētku koncerta mūziķu plejādi papildinās arī viens no labākajiem Latvijas meiteņu koriem “Spīgo” no Jelgavas, mūsdienu deju grupa “Buras”, svētku kamerorķestris un pavadošā grupa. Diriģents – Rūdolfs Bērtiņš.

Rīgas Ziemassvētku koncerta mākslinieciskais vadītājs – Rūdolfs Bērtiņš, režisors un scenogrāfs – Reinis Suhanovs, stila konsultante ¬– Anete Agneta Krišjanova.

Koncertu sākums: 25. decembrī plkst. 17.00, 26. decembrī plkst. 14.00

Biļetes iepriekšpārdošanā: “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā vai tīmekļa vietnē https://www.bilesuparadize.lv/lv/performances/performance/18276. Informācija par biļešu rezervēšanu, grupu atlaidēm un pieteikumiem pa tālr.: 67067500 vai e-pastu: music@bt1.lv. Ieeja koncertā no 6 gadu vecuma. Pērkot “Ģimenes biļeti” (4 līdz 8 personām) – 10 % atlaide. Ieeja koncertā – pusotru stundu pirms sākuma.

Rīgas Ziemassvētku koncertu rīko “BT 1 Music”, atbalsta Rīgas dome, portāls “Inbox.lv”, Latvijas Radio 2, portāls “LA.LV”, “Radio Skonto”.

Dināra Rudāne ir spilgta un pārsteidzoši daudzveidīga dziedātāja. Dināra ir absolvējusi Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālās mākslas nodaļu. Viņai vienlīdz lieliski padodas gan džezs, blūzs un rokmūzika, gan operu ārijas. Plašāk pazīstama Dināra kļuva pēc uzvaras TV3 šovā “Izklausies redzēts”, kurā pārsteidza ar spēju iejusties un atdarināt dažādus pasaulslavenus dziedātājus un viņu balsis. Šī gada sākumā dziedātāja uzstājās ar Maestro Raimondu Paulu īpaši viņai gatavotā mūzikas programmā.

Atis Ieviņš, pazīstams rokdziedātājs, pēdējā laikā pievērsies solista karjerai. Daudzus gadus bijis rokgrupas “COLT” solists, “Ogres blūza brāļi”, “Rock Brothers” u. c. dalībnieks. Sadarbojies ar Maestro Raimondu Paulu, komponistiem Mārtiņu Braunu, Jāni Lūsēnu, Hariju Zariņu, operdziedātāju Ilonu Bageli un daudziem citiem. Mākslinieks savu muzikālo un aktiera talantu izpaudis arī mūziklos un dažādās izrādēs, tostarp “Vella kalpi”, “Lāčplēsis” un “Les Misérables” (producents “BT 1 Music”). Lielu skatītāju mīlestību iemantoja TV šovā “Izskaties redzēts”.

Katrīna Gupalo ir viena no neordinārākajām latviešu mūziķēm – spēcīga un sensuāla balss tembra īpašniece, komponiste, virtuoza pianiste, mūzikas izrāžu veidotāja, producente un aktrise. Studējusi Rietumu mūzikas akadēmijā Kalifornijā (ASV) un Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā (Apvienotā Karaliste), guvusi atzinību starptautiskos konkursos Parīzē, Londonā, Maskavā, ASV. Koncertaģentūras “Aira Laiviņa Artists” dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Idejas un režijas autore izrādēm “100 gadi ar Piafu” (2015) un “Pēc pusnakts / After Midnight” (2016), kas notikušas vairāk nekā 20 Latvijas koncertzālēs. Pēdējā guvusi augstu britu kritikas novērtējumu Londonas “Camden Fringe” festivālā. Plašāka publika Katrīnu iepazina konkursā “Supernova 2018″, kur mūziķe publiku pārsteidza ar savu kompozīciju un nebēdnīgu, košu priekšnesumu, un festivālā “Laima Vaikule Rendez-Vous Jūrmala”. 2018. gadā kopā ar grupu “Katrina Gupalo & the Black Birds” mūziķe izdeva debijas albumu “Gentle and Done”. Vairāk: www.katrinagupalo.com

Mikus Abaroniņš ir daudzpusīgs dziedātājs. Viņa koncertikdienā draudzīgi sadzīvo kā džezs, tā arī senā mūzika. Miks ir absolvējis prestižo Rīgas Doma kora skolu un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Kora diriģēšanas klasi pie profesora Romāna Vanaga. Vokālās grupas “Framest” līdzdibinātājs un dziedātājs kopš 2005. gada. Kopš 2016. gada uzsācis studijas pie vecmeistara Jāņa Sproģa. Šobrīd Mikus Abaroniņš uzstājas kā solo mākslinieks, izpilda gan akadēmisko, gan populāro mūziku, dziedot kā tenoru, tā arī neparasto kontrtenoru. Šobrīd Mikus vada arī renesanses un baroka ansambli “A’baronin ensemble”, kas aktīvi sniedz koncertus visā Eiropā.

