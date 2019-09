“Rimi” tirdzniecības centrā “Ozols” Publicitātes foto

Mazumtirgotājs “Rimi Latvia” šogad Latvijā plāno atvērt divus hipermārketus un vienu līdz divus “Rimi Express” veikalus, aģentūrai LETA pastāstīja “Rimi Latvia” valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

“Turpinām paplašināt veikalu tīklu un šogad Latvijā plānojam atvērt divus neliela izmēra hipermārketus – vienu Valmierā un otru Rīgā, Mežciemā, netālu no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas. Tāpat plānojam atvērt vismaz vienu, bet drīzāk divus “Rimi Express” veikalus. Viens no tiem būs Rīgas centrā, Aspazijas bulvārī, netālu no Latvijas Nacionālās operas bet otrs Vecrīgas sirdī,” sacīja Turlais.

Tāpat viņš pastāstīja, ka, ņemot vērā mazumtirdzniecības tendences, “Rimi Latvia” mātes kompānija “Rimi Baltic” līdz 2025.gadam visās trijās Baltijas valstīs “Rimi Express” veikalu skaitu kopumā plāno palielināt līdz 50. Patlaban Baltijas valstīs ir 19 “Rimi Express” veikali, tostarp deviņi no tiem Latvijā.

Pēc Turlā sacītā, patlaban visi “Rimi Express” veikali Latvijā atrodas Rīgā. Tas skaidrojams ar to, ka galvaspilsētā ir pircēji, kuriem šāds pakalpojums ir nepieciešams steidzīgā dzīves ritma dēļ. Vēlāk “Rimi Latvia” varētu pamēģināt atvērt pa kādam “Rimi Express” veikalam arī citās lielākajās Latvijas pilsētās, taču konkrētu plānu vēl nav un šo veikalu segmentā plānots pamatā koncentrēties uz Rīgu.

“Rimi Baltic” vistās trijās Baltijas valstīs veiktais pētījums liecina, ka mazumtirdzniecības veikalu funkcionalitāte (ērta pieejamība) ir svarīga 61% Latvijas iedzīvotāju un 54% Lietuvas iedzīvotāju.

Savu dzīvi vienkāršot vēlas 63% Latvijas iedzīvotāju, 49% Lietuvas iedzīvotāju un 60% iedzīvotāju Igaunijā.

Tikmēr jauniem digitāliem risinājumiem priekšroku dod 48% iedzīvotāju Latvijā, 45% iedzīvotāju Lietuvā un 49% Igaunijā. Bet veselīgāk ēst vēlas 48% Latvijas iedzīvotāju, 56% Lietuvas iedzīvotāju un 60% iedzīvotāju Igaunijā. Kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšana nozīmīga 48% Latvijas iedzīvotāju, 47% Lietuvas iedzīvotāju un 45% iedzīvotāju Igaunijā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka “Rimi Latvia” pērn strādāja ar 893,692 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 10,9% un bija 45,305 miljoni eiro.

Kompānija “Rimi Latvia” reģistrēta 1992.gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētais uzņēmums “Rimi Baltic”. Patlaban “Rimi Latvia” tīklā ir 124 četru formātu veikali, tostarp 32 “Rimi Hyper”, 32 “Rimi Super”, 51 “Rimi Mini” un deviņi “Rimi Express”, kas darbojas 27 Latvijas pilsētās. “Rimi Latvia” strādā vairāk nekā 5000 darbinieku.

Kompānija “Rimi Baltic” reģistrēta 2002.gada jūnijā, un tās vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētais uzņēmums “Rimi Baltic”.