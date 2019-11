Sadales tīkla tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20%

Foto: Ieva Makare/LETA

No 2020.gada 1.janvāra AS “Sadales tīkls” elektrības rēķinos mājsaimniecībām sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20% atkarībā no lietotāja pieslēguma veida, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Samazinājums no nākamā gada

Regulators trešdien, 27.novembrī, ir apstiprinājis “Sadales tīklu” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

Sadales tarifu veido fiksētā un mainīgā daļa – mainīgās daļas samazinājums būs visām lietotāju grupām un tas vidēji samazināsies par 7-20%.

Jau ziņots, ka “Sadales tīkls” 10.oktobrī iesniedza SPRK elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu ar samazinātu diferencēto tarifu mainīgo komponenti – maksu par elektroenerģijas sadalīšanu – par vidēji 8%.

Ņemot vērā SPRK apstiprinātos grozījumus Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, “Sadales tīkls” sagatavoja tarifu projektu, kurā izmaksu samazinājums attiecināts uz mainīgo tarifa komponenti un veidoja 8%, kas ļauj sadales pakalpojumu tarifu, kas būs redzams klientu rēķinos, samazināt vidēji par 5,5%.

Tarifu projekts neparedzēja būtiskas izmaiņas diferencēto sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūrā, tāpēc tika samazināta visu diferencēto tarifu mainīgā komponente, savukārt komponente par pieslēguma maksas nodrošināšanu saglabāta nemainīga.

Jo efektīvāk izmanto, jo lielāks ieguvējs

Kompānijā informēja, ka lielākie ieguvēji no tarifu mainīgās komponentes samazinājuma būs tie elektroenerģijas patērētāji, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu izmanto efektīvi, piemēram, mājsaimniecībai ar vienas fāzes elektrotīkla pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 kilovatstundas (kWh) mēnesī elektrības rēķinā maksa par elektroenerģijas sadalīšanu samazināsies par 6,1%, savukārt, ja mājsaimniecībai, kura apkurē izmanto siltumsūkni, ir trīs fāžu un 25A elektrības pieslēgums un elektroenerģijas patēriņš mēnesī ir 1000 kWh, rēķins samazināsies par 9%.

Tāpat paredzēts, ka maksājumi par sadales sistēmas pakalpojumiem samazināsies uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, piemēram, metālapstrādes uzņēmumam, kuram elektrotīkla pieslēgums ir vidējā sprieguma elektrotīklā ar jaudu 750 kW un mēnesī tiek patērētas 90 megavatstundas (MWh), rēķins mēnesī samazināsies par 6,9%.

Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, ko viedo gan sadales sistēmas operatora operatīvas un investīciju izmaksas, gan – aptuveni 25% apmērā – arī neatkarīgā pārvades operatora “Augstsprieguma tīkls” pakalpojuma izmaksas, kas nav mainījušās.

Uzziņa:

“Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.