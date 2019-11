Kristaps Porziņģis aizvadījis savu 200. spēli NBA. Foto: AP/SCANPIX/LETA

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 17 punktus, palīdzot Dalasas “Mavericks” izcīnīt jau ceturto panākumu pēc kārtas.

“Mavericks” mājās ar rezultātu 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30) sagrāva Klīvlendas “Cavaliers”, kas uzvaras nav guvusi jau sešos mačos pēc kārtas.

Porziņģim šī bija 200.spēle NBA karjerā, kurā viņš vidēji mačā guvis 17,8 punktus, izcīnījis 7,2 atlēkušās bumbas un bloķējis vidēji divus meienus spēlē.

Piektdien pret “Cavaliers: Porziņģis laukumā pavadīja 27 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā guva 17 punktus, no tiem 15 sametot trešajā ceturtdaļā. Viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, četras reizes bloķēja pretinieku metienus un reizi pārtvēra bumbu. Latvietis grozā raidīja četrus no deviņiem divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš reizi pieļāva kļūdu, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, bet “Mavericks” ar viņu ierindā guva par 23 punktiem vairāk nekā ielaida.

Latvijas basketbolists teju vai visus savus punktus (15) guva trešajā ceturtdaļā, bet “Mavericks” uzvaras izcīnījusi jau četrās spēlēs pēc kārtas. Tāpat šī bija jau otrā spēle pēc kārtas, kad “Mavericks” savus pretiniekus uzvarēja ar vairāk nekā 40 punktu starpību.

Nākamā spēle Dalasas klubam paredzēta svētdien pret spēcīgo Hjūstonas “Rockets”.

“Mavericks” ar desmit panākumiem 15 spēlēs Rietumu konferencē ieņem sesto pozīciju.