Foto: GIVEN.lv

10 idejas bildinājumam Ziemassvētkos un skaistākie saderināšanās gredzeni







Apsniguši koki, svecīšu liesmiņas, piparkūku smarža un tāda mājīga, mīļa noskaņa… Vai var būt vēl jaukāka atmosfēra “tā lielā jautājuma” uzdošanai? Ja esi izlēmis bildināt partneri Ziemassvētkos un meklē idejas, kā to izdarīt svētku stilā, turpini lasīt šo rakstu un iepazīsties ar 10 bildinājuma variantiem!

1. Gredzens Ziemassvētku zeķē

Ja Tavās mājās piekopjat tradīciju pirms Ziemassvētkiem, dekorējot mājokli un eglīti, izlikt arī Ziemassvētku zeķes (kas kalpo kā mazizmēra ikdienas pārsteigumu nodošanas-saņemšanas punkts svētku gaidīšanas laikā), kāpēc gan kā vienu no dāvaniņām tajā neievietot saderināšanās gredzenu? Vien pārliecinies, lai esi klāt tajā brīdī un vari uzdot to īsto jautājumu.

2. Saderināšanās adventes kalendārs

Adventes kalendāri nebūt nav domāti tikai bērniem – prieku par jaukiem nieciņiem labprāt izjūt arī pieaugušie. Izveido adventes kalendāru, tā nodalījumos (maisiņos, kārbiņās, kastītēs, mini zeķītēs – izpaudies radoši) ievietojot partnera mīļākos našķus, sirsnīgas zīmītes, mazus praktiskus vai nepraktiskus nieciņus vai varbūt pat gredzenam pieskaņotus auskarus un kakla rotu, un pēdējā kalendāra dienā – pašu gredzenu. Līdzīgi kā iepriekšējā idejā – arī šeit Tev būtu jābūt klāt brīdī, kad partneris ver vaļā pēdējo nodalījumu.

3. Īpaša Ziemassvētku apsveikuma kartiņa

Ja iepriekšējās idejās bildināšanas gredzeni partnerim jāatrod pašam, tad šajā to būs jāpasniedz Tev. Apsveikuma kartiņas pieeja ir burvīga gadījumos, ja Tu proti vārdu maģiju vai partneris ir kautrīgs intraverts – pompozas ceremonijas vietā ieraksti pirktā vai paša gatavotā Ziemassvētku kartiņā, cik ļoti Tu mīli savu partneri (vai uzraksti romantisku dzejoli), pašā apakšā ierakstot uzdodamo jautājumu.

Tāpat Tu varētu gribēt kartiņu nolasīt partnerim, lai negadās tā, ka, ar acīm aizskrienot uz priekšu, pārsteigums netiktu izbojāts. Tas, savukārt, rada Tev “drošības spilvenu” – viss sakāmais, kas stresā varētu aizmirsties, nav jāatceras no galvas, to var nolasīt no kartiņas.

4. Bildinājuma piparkūka

Šī ir vēl viena iespēja izpausties radoši – izveido īpašu, glazētu piparkūku vai vēl labāk – piparkūku namiņu, kurā iekšā atrodas bildināšanai paredzētais gredzens. Tiesa, lai arī saderināšanās gredzeni ir izturīgi, mēs tomēr ieteiktu to ne tikai ielikt kastītē, bet arī iesaiņot kastīti mitrumu necaurlaidīgā ietinamajā papīrā (tie parasti ir spīdīgi, līdzīgi folijai), jo piparkūku mājiņas būvēšanā tiek izmantota lipīga un mitra cukura glazūras masa. Kaut arī pašam gredzenam nekas nenotiks, patīkamāk tomēr būtu pirkstā vilkt ko nelipīgu un tīru.

5. Īpašs eglītes rotājums

Saderināšanās gredzeni ar briljantu ir mirdzoši un grezni, kāpēc lai tie neiederētos eglītes zaros kā viens no rotājumiem? Iesien gredzenu skaistā lentītē vai izveido vai iegādājies īpašu eglīšu rotājumu, kurā iestiprināt gredzenu, un oriģināla pieeja bildinājumam gatava! Vien atceries – neiekar to eglītes zaros pirms plānotās saderināšanās dienas. Ja partneris nav uz detaļām tendēts un ar ērgļa aci apveltīts, noderīgs varētu būt jautājums “Vai esi pamanījis kādas izmaiņas eglītē?” vai frāze “Man šķiet, kaut kas nav pareizi ar rotājumiem, atnāc, apskaties”.

Foto: GIVEN.lv

6. Romantiska, sniegota pastaiga

Elementāri, vienkārši un vienlaikus efektīvi – bildini partneri skaistas ziemas pastaigas laikā! Vai tas būs pilsētas parks ar izgaismotām taciņām, vai rotājot eglīti mežā ar burkāniem, kāpostiem un āboliem meža zvēriem par prieku, vai varbūt tumšākā vakarā, sekojot meža koku zaros iesietām gaismiņām uz vietu, kur kuras ugunskurs, deg lāpas un sniegā dziest šampanieša pudele?

7. Gaišs bildinājums ar lampiņu virteni

Ja esi novērojis, ka partnera acis iemirdzas, pastaigas laikā vērojot pilsētas un mājokļu dekorācijās izmantotās lampiņu virtenes, šī ideja varētu būt īstā. Viss, kas Tev jādara – no lampiņu virtenes (vai vairākām) jāizveido bildinājuma frāze. “Preci mani”, “Precēsi mani?”, “Precamies?” vai kāds cits variants – atkarīgs no pieejamā virteņu skaita, garuma un telpas, kur tās izvietot. Piestiprini pie sienas, vai, ja dzīvo divstāvu mājoklī ar iespēju no 2. stāva redzēt 1. stāva grīdu, izliec tās uz grīdas un uzaicini partneri atnākt pie Tevis.

8. Uzraksts sniegā

Vēl vienkāršāk par lampiņām – izveido jautājumu sniegā! Te izmēra ziņā var izpausties, cik tik sirds kāro: iemin jautājumu piesnigušā zālienā, ja to ir iespējams redzēt no augšas (vismaz 2. stāva), uzraksti uz apsnigušas mašīnas vējstikla ar pirkstu, vai izveido milzīgu uzrakstu kādā labības laukā vai pludmales liedagā, kuram pēcāk pārlidot pāri ar gaisa balonu.

9. Dāvana zem eglītes

Ja nav vēlmes, laika vai enerģijas nodarboties ar sagatavošanās darbiem iepriekšējo ideju realizēšanai, vienmēr pastāv klasiskais variants – dāvana zem eglītes. Vien raugies, lai to izsaiņo pēdējo – tas būs lielisks dāvanu atvēršanas tradīcijas noslēgums un patiesi neaizmirstami Ziemassvētki.

Foto: GIVEN.lv

10. Bonuss – Jaungada bildinājums

Ja nepieciešams vairāk laika vai vienkārši nevēlies jaukt Ziemassvētkus kopā ar laulībām, lielisks variants ir Jaungada bildinājums – sagaidiet pusnakti, saskandiniet šampanieša glāzes, nometies uz ceļa, uzdod lielo jautājumu un sāciet jauno gadu patiesi neaizmirstami!

Kur pirkt saderināšanās gredzenu?

Jebkura bildinājuma scenārija gadījumā viens sagatavošanās darbs tomēr ir jāveic, un tas ir gredzena iegāde. Sertificēts juvelierizstrādājumu veikals GIVEN ir īstā vieta, kurp doties! Šeit plašā klāstā pieejami dažādi juvelierizstrādājumi, tostarp adventes kalendāra idejā minētie auskari un kakla rotas, un, protams, kvalitatīvi, mirdzoši un gaumīgi saderināšanās gredzeni katrai gaumei un finanšu iespējām. Iegādājoties gredzenu interneta veikalā GIVEN.lv, to ir iespējams izņemt kādā no 40 GIVEN klātienes veikaliem vai saņemt ar kurjerpiegādi uz pakomātu vai Tevis izvēlētu adresi jebkurā vietā Latvijā. Iepērcies droši un ērti – iepērcies GIVEN.lv!