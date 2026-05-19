10 pašvaldībās neskaitāmās skolās gaisa telpas incidenta dēļ tika pārtraukts 9. klases eksāmens; kas notiks ar šiem bērniem tālāk? 16
Latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. klašu skolēniem iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ otrdien tika pārtraukts desmit Latvijas pašvaldībās, informē izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV).
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju eksāmens pārtraukts Rēzeknē, Rēzeknes novadā, kā arī Preiļu, Krāslavas, Madonas, Ludzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīcībā esošā informācija liecina, ka šajos novados eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēni no 104 skolām. Atsevišķās skolās brīdinājumu saņēma vēlāk, līdz ar to daļa skolēnu paspēja pabeigt arī eksāmena otro jeb pārsprieduma daļu. Rakstveida daļu pilnībā pabeiguši vairāki skolēni Cēsu, Smiltenes, Valmieras un citos novados.
Precīzs skolēnu skaits, kuri rakstveida daļu nepabeidza un kuriem eksāmena otrā daļa būs jākārto papildtermiņā, pagaidām vēl nav zināms, jo izglītības iestādes turpina skolēnu pieteikšanu papildtermiņam.
VIAA norāda, ka arī papildtermiņā skolēniem tiks nodrošināti vienlīdzīgi eksāmena kārtošanas apstākļi, tāpat kā citos gadījumos, kad eksāmens objektīvu iemeslu dēļ tiek kārtots vēlāk. Šie skolēni sertifikātus par papildtermiņā pildītajiem darbiem saņems no 30. jūnija. Tas ir četras dienas vēlāk nekā tie, kas eksāmenu kārtoja pamattermiņā.
Melbārde norāda, ka skolēni paguvuši izpildīt eksāmena pirmo daļu, savukārt otro daļu plānots kārtot papildtermiņā 9. jūnijā atbilstoši valdībā apstiprinātajam eksāmenu grafikam.
Tikmēr eksāmena mutvārdu daļa notiks šonedēļ, līdz 22. maijam. Skolas nepieciešamības gadījumā drīkst pielāgot norises laikus, izvērtējot skolēnu emocionālo stāvokli.
Politiķe norāda, ka rīcības algoritmi ar izglītības pārvaldēm pārrunāti jau iepriekš, bet 21. maijā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) plānots seminārs izglītības iestāžu vadītājiem par rīcību apdraudējuma situācijās.
Melbārde arī atgādina, ka lokāla apdraudējuma gadījumā lēmumus par mācību vai eksāmenu pārtraukšanu pieņem vietējā Civilās aizsardzības komisija, balstoties uz atbildīgo dienestu sniegto informāciju.
LETA jau ziņoja, ka otrdien vairākos Latvijas novados tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Brīdinājums bija spēkā Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē.
Neilgi pirms plkst. 14 apdraudējums tika atcelts lielākajā daļā teritoriju, bet pēc plkst. 14 NBS paziņoja, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā pilnībā noslēdzies.
Kā aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja NBS, pašlaik saņemta informācija par vienu bezpilota gaisa kuģi, kas šķērsojis Latvijas robežu, pārlidojis valsts teritoriju un vēlāk pametis Latvijas gaisa telpu. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Savukārt Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis, ka NATO patrulēšanas misijas iznīcinātājs virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos notriecis vienu dronu. Informāciju par dronu Igaunija saņēmusi no Latvijas NBS.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu un nepieciešamības gadījumā spēj nekavējoties reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem. Austrumu robežas tuvumā pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas, nosūtot papildu vienības.
Bruņotie spēki norāda, ka, turpinoties Krievijas karam Ukrainā, arī turpmāk iespējami gadījumi, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.