Cilvēki ne pārāk bieži raugās 100 gadu tālā pagātnē pēc padoma, bet, ja nu tomēr mēs patiešām varam ko iemācīties no “zaudētās paaudzes”? Ņujorkas publiskā bibliotēka publicējusi 100 attēlus ar nosaukumu “Kā to izdarīt?”. Šīs kartītes tika atrastas cigarešu kastēs vairāk nekā pirms 100 gadiem, un uz tām sniegtie ieteikumi ir tik praktiski, ka tev tie varētu noderēt!

Lūk, 10 padomi!

1. Ja tev ir vāze, kura ir ļoti vērtīga, bet svara ziņā viegla, tu vari to “apdrošināt”, ieberot tajā nedaudz smilšu. Smiltis radīs vāzei papildu svaru, un tā stingri stāvēs vajadzīgajā vietā.

2. Vēlies saglabāt ziedus ilgāk svaigus? Vienkārši izveido caurumu neapstrādātā kartupelī un ieliec tajā ziedu. Zieds noturēsies nedēļu vai ilgāk.

3. Vēlies pārbaudīt sviestu? Nogriez gabalu un ieliec to papīrā, bet pēc tam to aizdedzini. Tīrs sviests degs un smaržos normāli, bet margarīns izdalīs nepatīkamu smaku.

4. Vēlies iegūt garšīgus kartupeļus? Vārīšanas laikā ūdenim sāls vietā pievieno nedaudz cukura, bet, kad kartupeļi izvārījušies, nolej ūdeni.

5. Ja tev ir kālijs un ledus, bet nav šķiltavu, tu vari viegli aizdedzināt cigareti. Uzlej nedaudz kālija uz cigaretes gala un pieliec klāt ledu!

6. Ja tev ir mazs svečturis un liela svece, vienkārši ieliec sveci karstā ūdenī. Vasks kļūs mīksts, un svece viegli piemērosies svečturim.

7. Lai izvārītu ieplaisājušu olu, ielej ūdenī nedaudz etiķa. Tu būsi pārsteigts par efektu.

8. Karsts ūdens un dvielis palīdzēs sagriezt svaigu maizi plānās šķēlītēs. Ieliec nazi karstā ūdenī, tad nazi notīri un griez maizi.

9. Tu vari dot otro dzīvi ziediem, izmantojot karstu ūdeni. Ieliec ziedu vāzē ar karstu ūdeni un pagaidi, līdz tas atdziest. Pēc tam ielej vāzē jaunu, tīru, aukstu ūdeni.

10. Ja tu nevari atdalīt divas vienu otrai virsū uzliktas stikla glāzes, nav vērts riskēt! Vienkārši ielej augšējā stikla glāzē aukstu ūdeni un novieto dibenu siltā ūdenī, pēc minūtes tās viegli atdalīsi.