Ekrānšāviņš no FB/Edgars Rinkēvičs

FOTO. Ir viens iemesls, kāpēc šis attēls ir unikāls pat pasaules mērogā! 0

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LA.LV
16:48, 9. jūnijs 2026
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Šis ir patiešām rets un zīmīgs notikums Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī sapulcināja visus septiņus atjaunotās Latvijas Republikas prezidentus, lai kopīgi uzņemtu unikālu fotogrāfiju.

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Kā komentāros precīzi pamanījis arī publicists Kārlis Streips, šī situācija ir teju unikāla pasaules mērogā: “Interesanti, vai Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurai pēc 35 gadiem neatkarības joprojām visi valsts prezidenti ir dzīvi?”

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Kopbilde, kurā plecu pie pleca stāv Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Valdis Zatlers, Andris Bērziņš, Raimonds Vējonis, Egils Levits un Edgars Rinkēvičs, sociālajos tīklos izraisīja milzīgu rezonansi un parādīja ļoti spilgtu Latvijas sabiedrības viedokļu spektru.

Liela daļa komentētāju šo tikšanos uztvēra kā svētkus un cieņas apliecinājumu valstiskumam. Cilvēki novērtēja mirkļa emocionālo vērtību, rezumējot, ka šis ir “Vēsturisks moments” un “Burvīgs foto”, kāds cits piebilda, ka “Attēls jāsaglabā”.

Sabiedrība uz šo foto skatās arī kā uz savas dzīves spoguli. “Es esmu pateicīga, ka no bērnības esmu augusi kopā ar viņiem un par katru prezidenta prezidentūru varu teikt – savdabīgi dažāda, gluži kā viņi paši,” raksta kāda komentētāja.

Ir arī īsi un kodolīgi viedokļi: “Lāga komanda! Paldies Jums! Lepojos!”, cits demonstrē inteliģentu pieeju politikai: “Personīgi nepiekrītu dažiem mūsu prezidentiem un viņu rīcībai, taču vienu varu teikt – PALDIES, ka kalpojat Latvijas valstij! Bravo!”

Kā jau tik raibā kompānijā, iedzīvotāji soctīklos steidza izcelt savus favorītus, un vislielāko atzinību komentāros izpelnījās tieši pirmā Latvijas prezidente sieviete.

Vairas Vīķes-Freibergas fenomens: “Vienīgā sieviete bija vislieliskākais prezidents!”, kam piebalsoja cits viedokļa izteicējs: “Vairiņa bija varena un viņas priekšā vīriešu kārtas kolēģi nobāl.”

“Paldies Vairai, V. Zatleram un E. Rinkēvičam. Viņus es sadzirdēju.” Cita starpā ir arī nepopulārāks, bet pārliecināts viedoklis, ka Andris Bērziņš bijis vislabākais, tikai pagaidām palicis nenovērtēts.

Lūk, ieskats komentāros – arī ne tik pozitīvajos!

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Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs brīvajā laikā
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