FOTO. Zeltiņa, Dvinska un citas sabiedrības dāmas pulcējas stilīgā vasaras atklāšanas ballītē 0
4. jūnija pēcpusdienā modes un dzīvesstila tirdzniecības centrā “Spice” aizvadīta eleganta vasaras atklāšanas ballīte. Pasākumā, kas norisinājās sadarbībā ar žurnālu “ROZE”, pulcējās teju 50 sabiedrībā zināmas dāmas. Viņu vidū bija televīzijas raidījumu vadītāja Rūta Dvinska, aktrise Agnese Zeltiņa un citas ievērojamas personības.
Īpašais pasākums lūgtajām viešņām norisinājās “Spices” Stila istabā, kur sievišķīgā gaisotnē tika diskutēts par tēmām, kas, sagaidot vasaru, ir aktuālas ikvienai sievietei – kā labi izskatīties un labi justies savā ķermenī.
“Anti-Aging Institūta” vadītāja Zane Rēvalde stāstīja par 21. gadsimta skaistuma industrijas iespējām un riskiem, uztura trenere Kristiāna Lasmane dalījās ar ieteikumiem, kā uzturēt sevi lieliskā formā, savukārt stiliste Dace Bahmane iepazīstināja ar aktuālajām modes tendencēm.
“Ikdienā pārāk bieži savu enerģiju veltām citiem, aizmirstot parūpēties par sevi. Šis pasākums ir apzināta pauze ikdienas skrējienā, lai ieklausītos ekspertos un investētu laiku savā labsajūtā. Un labākais laiks, lai uzplauktu ir tieši tagad – pašā vasaras sākumā! Turklāt šādi pasākumi ir burvīga iespēja, lai mēs iedvesmotos cita no citas un smeltos enerģiju jaunam dzīves cēlienam,” uzrunājot klātesošās sievietes, teica Gundega Roze.
Pasākums Gundegas Rozes vadībā noritēja neparasti sirsnīgā un iedvesmojošā atmosfērā. Dāmas neslēpa prieku par satikšanos un ar interesi uzklausīja speciālistu padomus un ieteikumus.
Klātesošajām uz vietas bija iespēja veikt “Anti-Aging Institūta” “Oligo Check” testu, kas 15 minūšu laikā ļauj noteikt veselībai svarīgu mikroelementu potenciālo līmeni organismā, oksidatīvā stresa līmeni, smago metālu koncentrāciju un šo faktoru ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli.
Viešņas tika lutinātas ar gardām uzkodām, dzirkstošiem dzērieniem un dāvanām no pasākuma atbalstītājiem tirdzniecības centra “Spice”, “Meimelin”, “Wella”, “Dzintars”, “Fiteg”, “Perwoll” un Gundegas Rozes.