Foto: Publicitātes

VIDEO. Noklausies! MUUD kopā ar dziedātāju Būū izdod jaunu dziesmu un aicina uz vasaras koncertiem 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:42, 10. jūnijs 2026
Kokteilis Baudi

Pēc izpārdota pirmā lielā solo koncerta grupa MUUD izdod jaunu dziesmu “Suņa Dzīve”, kas tapusi kopā ar dziedātāju Būū.

Kokteilis
Signāli no citas pasaules: kā mirušie tuvinieki atgādina mums par sevi?
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kurām tuvākajās dienās zvaigznes sola lielu veiksmi: daži būs gatavi riskēt mīlestības un naudas dēļ
Putins uzsāk jaunu represiju vilni – ārvalstīs dzīvojošajiem krieviem draud kontu un īpašumu arests
Lasīt citas ziņas

Dziesmas pamatā ir ideja par cilvēka dzīvi, kas atspoguļota caur suņa skatienu. Tā runā par ikdienas problēmām, ar kurām saskaramies, un par veidiem, kā reizēm mēģinām no tām atbrīvoties – vienkāršāk, vieglāk un mazliet bezrūpīgāk.

“Suņa Dzīve” aizsākās laikā, kad MUUD gatavojoties solokoncertam veidoja tiešraides. Vienā no tām viesojās arī Būū, un tieši tur tapa dziesmas pamats un pirmās idejas. Vēlāk tās pārauga skaņdarbā par vēlmi būt klātesošam, pavadīt laiku ar savējiem un atcerēties, ka prieks bieži vien slēpjas pavisam vienkāršās lietās.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Aiz kreņķiem, acīmredzot, bija iedzēris par daudz…” Dzīvokli pārņēma liesmas, bet tā iemītnieks nonāca policijas busiņā
VIDEO. Brutāla cīņa netālu no Rīgas – divi suņi nežēlīgi saplosījuši stirnas mazuli
VIDEO. Rīgā vieglā automašīna sadūrusies ar 14. maršruta tramvaju

“Iespējams, tas ir daudzu cilvēku sapnis – dzīvot bezrūpīgi. Visādā ziņā, man tāds ir… Suns, cilvēka labākais draugs, ir lielisks piemērs tam, ka katru dienu var nodzīvot kā pirmo un pēdējo. Radot dziesmu, iedvesmojāmies no tā. Būt šeit un tagad, ar draugiem, darīt to, kas dzīvē visvairāk patīk, un vēlāk saprast, ka ir tik daudz cilvēku, kuri domā līdzīgi. Tas ir tas suņa prieks,” tā par jauno dziesmu saka grupas dalībnieks Mārtiņš Mednis.

Šī nav pirmā MUUD un Būū muzikālā satikšanās. Iepriekš dziedātāja piedalījusies arī MUUD dziesmā “Smēre”, kā arī līdz šim zināmākajā kopdarbā “Ēno”. Jaunā dziesma “Suņa Dzīve” šo sadarbību turpina brīvākā un vasarīgākā noskaņā. Kopā ar dziesmu tapusi arī tās vizualizācija, kas aicina sajust dzīvi caur suņa acīm.

Grupa turpina aktīvu vasaras sezonu un aicina klausītājus uz koncertiem Ventspilī 12. jūnijā un
Jelgavā 17. jūlijā, kā arī citviet Latvijā. Koncertos būs iespēja dzirdēt arī jauno singlu dzīvajā izpildījumā.

Plašāka informācija par grupas gaidāmajām uzstāšanās reizēm atrodama MUUD mājaslapā (https://muud.music/ )

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Esmu nopirkusi vienvirziena biļeti.” Rakstnieces Ingas Grencbergas dzīvē gaidāmas ievērojamas pārmaiņas
TESTS. Mini eksāmens literatūrā: tikai 3% latviešu spēj pareizi savienot šos varoņus ar grāmatām
Kokteilis
VIDEO. “Jūti, kā viņš? Glums. Redzi, kā viņš… Apspļāva!” Magone liek nosarkt Edgaram Pujātam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.