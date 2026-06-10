VIDEO. Dziedātāja Atvara izdod singlu “Plaisā” un aicina uz papildkoncertu Kino Splendid Palace 0
Šī gada Latvijas Eirovīzijas pārstāve, dziedātāja Atvara, pēc cilvēku iemīļotās balādes “Ēnā” šoreiz izdod dziesmu “Plaisā”, kas ir mazliet ātrāka, ar roķīgāku piesitienu, un aicina uz koncertiem.
Pēc neticami strauja kāpiena mūzikā, nepilna gada laikā izdodot debijas albumu, saņemot divas mūzikas balvu nominācijas, izpārdodot vairāk, kā 20 koncertus, Atvara turpina iedvesmot, neapstājoties vien pie balādēm. “Jā, man balādes būs mīļas vienmēr, bet es pēc sajūtām šoreiz gribēju izdot dziesmu, ko skaļi iegriežot mašīnā pie stūres varu dziedāt līdzi un smaidot baudīt vasaru. Dziesma gan ir mazliet asāka visā būtībā, bet tā sajūta ir tieši tāda, kuru vēlējos,” dziedātāja komentē. Dziesmas “Plaisā” līdzautors arī šai dziesmai ir Jānis Jačmenkins, jeb mūziķis un producents JJ LUSH, kas dziedātājai kopš pirmajām dziesmām ir uzticams sabiedrotais mūzikā.
“Dziesma ir par to, lai plaisā visas šaubas, bailes un nedrošības sajūta, kas ietekmē mūsu dzīves izvēles un to, kurus cilvēkus mēs sev pielaižam klāt. Lai gan daudzi dziesmu savienos ar sirds lietām, es uzskatu, ka plaisāt var visas dzīves jomas un ir jāspēj sevi iemīlēt tik ļoti, ka mēs nebaidāmies riskēt un dzīvot skaistu dzīvi.” Atvara arī dalās, ka viņai ļoti patīk domāt par katru mazo detaļu un viņa nevar sagaidīt, kurš pirmais uzminēs dziesmas titulbildes nozīmi.
Ar to gan jaunumi nebeidzas. Atvara, kopā ar Baltic Groove Orchestra kamersastāvu uzstāsies savā līdz šim skaistākajā koncertā, Rīgā, Kino Splendid Palace, 13.jūnijā, 19.00. Lai arī vakara koncerts ir izpārdots, Atvara aicina uz izsludināto papildkoncertu, tai pašā dienā, 15.00. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzes kasēs.
Un atbildot uz cilvēku pieprasījumu novados, dziedātāja ir izsludinājusi arī akustisko brīvdabas koncerttūri augustā. Ar Atvaru tiksimies un baudīsim 3 skaistus vasaras vakarus kopā:
20/08 Dobeles pilī
28/08 Nūrmuižā
29/08 Viļakas ezera salā
Dziedātāja Atvara pirmos panākumus un atpazīstamību ieguva platformā “TikTok”, kuru izveidoja, lai komunicētu ar savas mūzikas atbalstītājiem. Nu jau atbalstītāju skaits pārsniedzis 52 tūkstošu slieksni. Dziedātāja vairākus gadus veiksmīgi rakstījusi dziesmas citiem māksliniekiem un dzīvojusies mūzikas industrijas aizkulisēs, līdz brīdim, kad 2024.gadā, klausot savai sirdsbalsij un spītējot ieteikumiem “nedziedāt balādes” , izdeva pirmo singlu “Pie manis tveries”, kas ne tikai sasniedza pie 3 miljoniem skatījumu un klausījumu tiktok platformā, bet arī tika atskaņots seriālā “Nelūgtie viesi”. Kopš tā laika, mūziķe izdevusi vairākus singlus, debijas albumu un nu jau visiem zināma, kā šī gada Supernovas uzvarētāja un Latvijas Eirovīzijas pārstāve.