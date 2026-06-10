“Fuj! Es tikai ar vīru bučojos!” Felipes neveiklais mēģinājums iegūt buču beidzas ar zvanu Žoržam Siksnam 0
Ceļojumu šova “Četri uz koferiem” speciālizlaidumā pa un ap Gauju skatītājus priecē raiba kompānija: aktieris Kristians Kareļins, vienmēr enerģiskais šovmenis Felipe Gabriels, grāmatu autore Monta Klintsone un brazīliete Vanesa Rufino, kura Latvijā popularizē savas dzimtenes garšas un tradīcijas.
Interesanti, ka Felipes ekspresīvais mēģinājums Cēsu stacijā izmanīt skūpstu no Montas radīs tik nopietnu spriedzi, ka situācijas glābšanai nāksies piesaistīt pat estrādes vecmeistaru Žoržu Siksnu.
Gaidot vilcienu Cēsu stacijā, Felipe iejutās ballīšu atmosfēras radītāja lomā, fonā atskaņojot labi zināmo Žorža Siksnas hitu “Jel dod man bučiņ”.
Samierināties ar atteikumu Felipe netaisījās, tādēļ nolēma meklēt palīdzību pie pašas dziesmas autora, cerot uz noderīgu pamācību dāmu siržu iekarošanā.
Pēc vērtīgās rekomendācijas saņemšanas un īsas aprunāšanās par dzīvi, Felipe kā šīs dienas gids bija gatavs turpināt maršrutu.
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