Radušās aizdomas par Leldes Dreimanes attiecību problēmām – mīļotais Artūrs komentē pazudušā gredzena lietu 18
Šī gada sākumā aktrise Lelde Dreimane pavēstīja par attiecībām ar jaunu sirdsāķīti Artūru Bernātu, ar kuru iepazinās šovā “Randiņš ar divām” pērn. Abi neslēpa, ka ir iemīlējušies, bet nu gan, šķiet, abu attiecībās ir negaidīts pavērsiens, vēstī “Privātā Dzīve” (PDz).
Tiesa gan, soctīklotājiem aizdomas par pāra nesaskaņām bija jau iepriekš, taču Lelde tās noliedza. Žurnāla komanda gan pamanījusi pāris pazīmes, ka ar pāra attiecībām viss nav īsti kārtībā.
Par to liecina vairākas lietas: Leldei uz zeltneša vairs nav redzams mīļotā dāvātais gredzens, un arī abi kopā nav redzēti pasākumos – Lelde tos apmeklējusi viena.
Abu likstas PDz komentējis Artūrs, sakot: “Tā ir Leldes izvēle, kad gredzenu nēsāt un kad ne. Varbūt viņai tas spiež? Kas to lai zina.”
Runājot par abu attiecību statusu, viņš konkrētu atbildi nesniedz, bet atzīst, ka pats nesaprot, kas notiek. Viņš pieļauj, ka Leldei šobrīd ir emocionāli grūts posms, jo nupat aizsaulē devies viņas suns Rainītis.
“Attiecībās cilvēkiem visādi gadās. Ir kāpumi un kritumi, strīdi…” teic Artūrs.
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