16 nepatīkamas sajūtas, kas patiesībā norāda, ka esi uz pareizā ceļa







Šīs ir svarīgas sajūtas, kuras bieži vien var būt ļoti noderīgas.

Diskomforts – neatņemams izmaiņu pavadonis.

Diemžēl mēs bieži to jaucam ar nelaimi un, mēģinot tikt no tā vaļā, bēgam no pārmaiņām. Bet, lai sasniegtu jaunu sapratnes līmeni, atteikties no ierobežojošām pārliecībām un motivētu sevi jaunām, reālām izmaiņām, ir pat nepieciešams izjust zināmu diskomfortu.

Diskomforts ir signāls, kas bieži var izrādīties pat ļoti noderīgs.

Sajūta, it kā jūs no jauna pārdzīvotu bērnības bailes.

Jūs atklāsiet, ka pieaugušā dzīvē saskaraties ar problēmām, ar kurām cīnījāties, būdams vēl bērns. Un, kaut arī pirmajā brīdī tas izskatās pēc tā, ka neesat guvis no tā mācību, patiesībā tas nozīmē, ka jūs sākat apzināties, kāpēc domājat un jūtat tieši tā. Un tas ir pirmais solis pretī pārmaiņām.

“Apmaldīšanās” un bezmērķības sajūta.

Apmaldīšanās sajūta patiesībā ir pazīme tam, ka jūs vairāk esat sācis piedalīties pats savā dzīvē. Jūs mazāk dzīvojat atmiņās un domās par nākoni, un vairāk esat tagadnē.

Kamēr neesat pie tā pieradis, jums liksies, it kā esat nogājis no ceļa. Bet atcerieties, ka patiesībā viss ir otrādi.