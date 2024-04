Dona Eirovīzijas tērps

FOTO. Muskuļains torss! Pirmo reizi redzam Donu jaunajā Eirovīzijas tērpā







Jau pavisam drīz Dons kāps uz lielās “Eirovīzijas” skatuves, lai aizstāvētu Latvijas vārdu Eiropā. Vakar Dons un Latvijas Eirovīzijas delegācija devusies uz Malmi Zviedrijā.

Šodien publicētas pirmās bildes no Dona mēģinājuma, kurā varam redzēt arī viņa jauno skatuves tēlu un tērpu.

“Mēģinājums aizvadīts godam, sajūtu ziņā viss bija bija lieliski, balss skan labi, skatuve ir iespaidīga, taču mums ir vēl diezgan daudzi sīkumi, ko gribētu noslīpēt līdz lielajam uznācienam. Tagad ir laiks vairākas reizes noskatīties savu uznācienu un saprast, kādas izmaiņas ir nepieciešamas, jo nākamceturtdien visam ir jābūt nevainojami,” atzina Dons.

Par mēģinājumā redzēto atzinīgus vārdus teica arī televīzijas priekšnesuma režisors Juris Matuzelis: “Par kameru darbu jāsaka, ka Zviedrijas Eirovīzijas komanda izdarījusi precīzi, kā mēs to bijām lūguši, no mūsu puses sekoja vien pāris nebūtiski komentāri. Esam gandarīti par komandas pretimnākšanu un augsto profesionālo līmeni, gatavojamies nākamajam mēģinājumiem, taču šobrīd no kameru režijas viedokļa priekšnesums ir gatavs par 95 procentiem.

Latvijas pārstāvja Dona uzstāšanās uz Eirovīzijas lielās skatuves gaidāma otrajā pusfinālā 9. maijā, viņš izpildīs dziesmu “Hollow”.

LTV1 un REplay.lv pusfināla tiešraide būs skatāma plkst. 22.00. Otrajā pusfinālā piedalīsies Latvijas, kā arī Maltas, Albānijas, Grieķijas, Šveices, Čehijas, Austrijas, Dānijas, Armēnijas, Sanmarīno, Gruzijas, Beļģijas, Igaunijas, Izraēlas, Norvēģijas un Nīderlandes pārstāvji.

